„Демократична България“: Няма да позволим подмяна на един олигархичен модел с друг

"Демократична България" влиза в нов политически етап със заявка за по-силна вътрешна координация, разширяване на местните структури и категорична опозиционна роля срещу "концентрацията на власт" в страната.

На Общото национално съвещание лидерите на коалицията Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Атанас Атанасов очертаха основните приоритети пред формацията: запазване на единството, защита на десните политики, съдебната реформа и подготовка за следващите избори.

Сред присъстващите на съвещанието са лидерите на партиите от ДБ – „Да, България“ и „Демократи за силна България“ (ДСБ), евродепутатът Радан Кънев, народни представители и общински съветници.

Ивайло Мирчев определи раздялата с "Продължаваме промяната" като "огромна политическа грешка", но подчерта, че коалицията трябва да продължи напред обединена.

"Трябва да забравим тази тема. Трябва да спрем да говорим за това и да направим така, че да обединим общността. Дължим много на хората, които бяха по протестите и които ни изпратиха в парламента", каза Мирчев.

Вчера се появи „българският Дугин“ и ни каза, че сме с отпаднала необходимост, коментира съпредседателя на „Да, България“, визирайки думи на вицепремиера Иво Христов. Тази общност, на която казва, че е с отпаднала необходимост, е тази, които винаги е лидирала процесите в страната и винаги е гледала на запад, отбеляза той. Мирчев предупреди, че трябва да се внимава с определенията, особено когато 1,2 млн. души са гласували за един човек, а не за пропагандаторите около него.

Нашата задача е да съблюдаваме да се случват правилните неща за страната – избор на Висш съдебен съвет, закон за съдебната власт, десни политики в бюджета, посочи той. Издирваме кой е писал проекта на закон за съдебната власт на „Прогресивна България“ и имаме съмнения, че е Цацаров, каза Мирчев.

Той подчерта, че "Демократична България" трябва да се утвърди като реална политическа алтернатива с ясни лица и конкретни решения.

"Имаме 21 депутати и всеки човек трябва да знае кой за какво отговаря - за енергетика, образование, култура, земеделие. Ние не трябва просто да критикуваме, а да даваме решения", посочи още той.

По думите му коалицията трябва да засили присъствието си в малките населени места и да изгради структури в цялата страна.

"Трябва да бъдем навсякъде. Не само лидерите - всеки един от нас. Хората трябва да видят, че има алтернатива на подмяната на един олигархичен модел с друг", заключи Мирчев.

Божидар Божанов акцентира върху ролята на "Демократична България" като носител на реформаторския и проевропейски дневен ред.

"Политическото представителство на тази общност няма как да бъде с отпаднала необходимост. Нашият дневен ред е дневният ред на Европа, на повече свобода и на де-концентрация на властта", заяви Божанов.

Той посочи, че именно темите, поставяни от "Демократична България", постепенно се превръщат в централни за политическия дебат.

"Смееха се на дигитализацията и модернизацията. Днес няма политическа програма без тези теми. Същото се случва и със съдебната реформа", каза той.

Според Божанов ролята на коалицията е да не допуска никой да упражнява "нелегитимна власт" чрез зависими институции.

"Нашата роля като демократична опозиция е да няма никой, който да упражнява нелегитимна власт през инструментариума, наследен от комунистическия режим", подчерта той.

Атанас Атанасов призова за мобилизация и единство в коалицията, като предупреди за опасна концентрация на власт.

"Освен че управляващите имат мнозинство от 131 депутати и свое правителство, те имат и свой президент. Това е огромна концентрация на власт", каза Атанасов.

Той заяви, че „Демократична България“ трябва да се подготви още отсега за следващите избори, включително за президентския вот.

"Трябва да се подготвим за реванш на президентските избори. За реванш срещу тази концентрация на власт", заяви той.



След един месец трябва да победим в центъра на София, посочи той. Трябва да изберем отново Трайчо Трайков за кмет на централния софийски район и заедно с това да се подготвим за реванш на президентските избори, реванш на тази концентрация на червената власт в България, заяви Атанасов.

Атанасов отправи остри критики към първите действия на новото управление и предупреди за влияние на "мигрирала олигархия".

"Изправени сме пред правителство на мигриралата олигархия. Част от олигархията, която стоеше зад Борисов и Пеевски, мигрира зад новия спасител", каза той.

Лидерът на ДСБ завърши с призив за по-тясна координация между партиите в коалицията.

"Най-важното е единството. Ще затегнем болтовете, защото трябва да се превърнем в истинската опозиция в този парламент", заключи Атанасов.