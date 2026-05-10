Спартак Варна обърка сметките на Славия

Спартак 1918 Варна победи Славия с 2:1 и спечели важни три точки в битката си за оставане в Първа лига. Преди изиграването на останалите срещи от група В "белите" остават на първото място с 43 точки, а варненският тим се изкачи на четвъртата позиция с 31.

Домакините започнаха по-активно и можеха да открият резултата още в 7-ата минута, когато Жота Лопес стреля опасно, но Леви Нтумба улови.

Само минута по-късно Спартак поведе. Жота Лопес центрира от корнер, а Димо Кръстев засече топката с глава и я прати във вратата на Славия за 1:0.

В 11-ата минута варненци бяха близо до втори гол. Цветелин Чунчуков получи топката в наказателното поле, обърна се и стреля по диагонал отляво, но ударът му срещна страничната греда.

Славия изравни, но Нтумба спаси още няколко положения

В 22-ата минута Славия стигна до равенство. Емил Стоев центрира в наказателното поле, а Роберто Райчев засече с глава и с прехвърлящ удар прати топката във вратата на Спартак - 1:1.

В 28-ата минута вратарят на домакините Педро Виктор спаси опасен удар на Илиян Стефанов. Малко по-късно Дамян Йорданов стреля към вратата на Славия, но Нтумба успя да избие.

В 39-ата минута Райчев отново засече с глава в наказателното поле, но този път топката премина над вратата. Две минути по-късно Цветелин Чунчуков стреля опасно, но неточно.

В 44-ата минута Леви Нтумба предотврати сигурен гол за домакините, след като със сетни усилия изби удар с глава на Чунчуков.

Чунчуков реши мача след грешка на вратаря

След почивката Спартак продължи да търси втори гол. В 47-ата минута Дамян Йорданов стреля от над 20 метра, но топката премина над вратата. В 55-ата минута Георг Стояновски беше изведен в добра позиция вдясно в наказателното поле и шутира, но не намери целта.

В 60-ата минута Шанде стреля от почти нулев ъгъл отдясно, но Нтумба изби. Две минути по-късно стражът на Славия отново се намеси решаващо след силен удар на Шанде.

В 64-ата минута домакините отново поведоха. Шанде стреля опасно, Нтумба не се намеси убедително, а притичалият Цветелин Чунчуков довкара топката във вратата за 2:1.

До края вратарят на Славия продължи да спасява отбора си от по-тежка загуба. В 70-ата минута той отрази удар на Шанде, а в 84-ата спаси и опасен изстрел на Дамян Йорданов след самостоятелен пробив отляво, пише БТА.