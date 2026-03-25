Идват още 12-14 кораба с опасен слънчоглед, има опасност от токсично олио

За възможна поява на токсично олио алармираха от Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Според тях е разрешен внос на слънчоглед от Аржентина със завишени показатели за пестициди, който е предназначен за индустриална преработка.

Председателят на асоциацията Илия Проданов заяви пред Bulgaria ON AIR, че корабите на българските пристанища са четири, като се очаква да дойдат още около 12-14 кораба - всеки с по 40 хил. тона.

"Европейското законодателство, когато става въпрос за преработка на храни в хранителната верига, е ясно, че такъв тип преработка трябва да бъде отделена от тази за човешка консумация", подчерта той.

По думите му нито една европейска държава не допуска такъв внос, докато България към момента не го е забранила. Остатъчната суровина е възможно да стигне до животните.

Защо не реагират институциите

Проданов съобщи в "България сутрин", че няколко пъти са алармирали институциите, че необходимата Пътна карта не е предоставена нито на бранша, нито на обществото.

"Имахме среща в Министерството на земеделието, тогава министърът ни увери, че ще има Пътна карта до 3 дни, вече 17 дни такава няма. Няма отговор на писмата ни до министър-председателя", каза още Проданов.

Той добави, че преработвателната мощност на България е по-голяма от капацитета ни на производство на слънчоглед.

Какви са рисковете от опасния внос

"Заради внос на слънчоглед в България, който е със 7 пъти завишение на нормите на пестициди, пострадаха и нашите преработватели. Европейските купувачи на олио от България се притесняват какво олио ще им доставим. Нормите в Европа са коренно различни от тези в Южна Америка", алармира Проданов.

Председателят на асоциацията на зърнопроизводителите настоя, че натискът върху тях е огромен.

Проданов поиска институциите да обяснят контрола на целия процес и да го оповестят публично, гарантирайки, че нищо от продукцията не достига до хората.

По думите му има три сценария:

връщане на корабите

унищожаване на суровината

допускане за индустриална преработка (който България е избрала)