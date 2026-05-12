Мълния удари къща в Мъглиж и я изпепели

Мълния удари и изпепели къща в Мъглиж. Сигналът за пожара е подаден малко след 20:30 ч., докато в района се е изливал пороен дъжд, придружен с градушка. Според първоначалната информация една от гръмотевиците е поразила директно покрива на частен дом, което е довело до неговото мигновено възпламеняване, предаде NOVA.

На мястото са били изпратени два екипа на пожарната. Въпреки бързата реакция и усилията на огнеборците, пламъците изпепелили изцяло покрива и втория етаж на сградата.

Първият етаж на постройката е наводнен вследствие на гасителните действия. За щастие, при инцидента няма пострадали хора.