Бури, градушки, много дъжд - жълт код днес за половин България

Синоптиците обявяват днес жълт код за потенциално опасно време в половин България. Предупреждението е в сила за областите: Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Кърджали, Хасково, Смолян, Шумен, Силистра, Разград, Търговище, Велико Търново, Русе и Плевен.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца, ще продължи да се понижава, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Иначе днес ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад, по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 23°.

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 19°-20° по северното до 24°-25° по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде около два бала.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад, по високите части – силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра – около 9°.

През нощта срещу сряда вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. През деня ще е ветровито с променлива, често значителна облачност. На места, главно в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Температурите ще се понижат и минималните ще бъдат между 7° и 12°, а максималните - между 15° и 20°.

В четвъртък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от североизток. Облачността ще се задържи по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места, главно в Южна България.