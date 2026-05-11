Как операция "Епична ярост" извади наяве слабости в енергийната сигурност

Инструментите, използвани от доставчиците на информационни технологии (ИТ) за предотвратяване на кибератаки, често работят зле в защитата на оперативните технологии (ОТ) - въпреки това много компании ги използват за тази цел.
Администрацията на Тръмп продължава да твърди, че Съединените щати и Иран са близо до финализиране на мирно споразумение, което би могло да отвори отново Ормузкия проток. Дори и да бъде постигнато споразумение, операция „Епична ярост“ хвърля нова светлина върху заплахите, които Иран може да представлява за критичната инфраструктура на САЩ, пише в анализа за TNI журналистът Петер Сичиу.
Ирански хакери извършиха атака с Pay2Key срещу американски здравни организации по-рано тази година, последвана от отделна атака, която изтри данни от гиганта в областта на медицинските изделия Stryker. Агенцията за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата (CISA) също издаде предупреждение, че свързани с Иран лица са насочени към американските водни и енергийни системи.
Неотдавнашно проучване, проведено за доставчика на киберсигурност Tosi, установи, че ръководителите в оперативните технологии (ОТ) в американската нефтена и газова индустрия вярват, че могат да открият кибератака в рамките на критичните първи 24 часа. Въпреки това, дори ако проникването бъде открито, проучването заключи, че повечето нямат инструменти за съответна реакция.
Въпреки че 87% от анкетираните оператори са заявили, че са уверени, че могат да идентифицират нарушение на ОТ в рамките на 24 часа, повече от половината признават, че разчитат предимно на традиционни инструменти за ИТ сигурност, които осигуряват ограничена видимост в ОТ средите. Само 16% от анкетираните са заявили, че използват непрекъснато наблюдение на ОТ като основен метод за откриване.
Докладът допълнително подчертава, че опасенията и разходите за киберсигурност са се увеличили бързо, откакто Съединените щати започнаха операция "Епична ярост" срещу Иран на 28 февруари. Иран, който е инвестирал значителни ресурси в кибервойна, реагира асиметрично срещу Съединените щати; Почти всички анкетирани оператори заявиха, че са одобрили или преразглеждат неочаквани инвестиции в OT сигурност от началото на войната. Над 95% очакват бюджетите за киберсигурност да нараснат през следващата година.
Въпреки скока в разходите,
проучването също така предупреждава, че организационните и оперативните предизвикателства продължават да забавят напредъка. Много респонденти определиха разделението между ИТ и OT екипите като най-голямата пречка за подобряване на киберсигурността, докато опасенията за оперативния риск остават значителни.
"Последиците от операция "Епична ярост" разкриха огромна „празнина в доверието“ в нефтения и газовия сектор: 87% от операторите вярват, че могат да открият нарушение в рамките на 24 часа, но само 16% разполагат с необходимия OT-ориентиран мониторинг, за да го направят. Тази свръх увереност произтича от зависимостта от ИТ-центрични инструменти, които са слепи за индустриалните протоколи и аномалиите във физическите процеси на сложна атака", обясни Деймън Смоул, член на борда на директорите на доставчика на киберсигурност Xcape, Inc.
Смоул каза пред The National Interest по имейл, че сближаването на OT и IT е било от полза за бизнес аспектите на критичната инфраструктура; Тази интеграция позволи атаките да бъдат стартирани в световен мащаб.
„Преди това сближаване, противникът трябваше да прескочи ограда и да бъде посрещнат от охранител с пистолет и куче“, каза Смол. „Сега нашите врагове дори не е нужно да са в една и съща часова зона. Традиционните ИТ мерки не са ефективни в света на OT.“
Въпреки че това проучване е специфично за американския петролен и газов сектор, то е подобна история във всички индустрии. Големи и малки предприятия, държавни ведомства и агенции, както и ръководители от висшето ръководство, не вярват, че ще бъдат мишена.
Дахвид Шлос, главен оперативен директор на Suzu Labs, каза пред The National Interest, че нивото на доверие от 87 процента не е изненадващо, но добави, че то трябва да се разглежда като „малко обезпокоително“, тъй като показва опасно мислене.
"Не защото параноята е добра, а заради това, което според мен е огромна празнина във видимостта, при която организациите си мислят, че са в безопасност, защото са внедрили традиционни инструменти за ИТ мониторинг в OT среди, които изобщо не са били създадени да се справят с това", каза Шлос. "Въпреки че непрекъснатото наблюдение е добро и може да помогне за намаляване на щетите, то ни казва, че нещо не е наред, само когато вече е твърде късно; не решава по-големия проблем: заключването на вратата."
Шлос допълнително предположи, че производителите на OT/ICS произвеждат хардуер и софтуер от години, на които просто липсва основна устойчивост срещу необичаен трафик.
Тъй като един-единствен деформиран пакет може да причини кинетичен срив в реалния свят, този страх и ограничение водят до разводнени одити за сигурност, които пропускат по-критичните рискове и пропуски.“
В секторите на ИТ, ОТ и киберсигурността отговорът често е бил непрекъснато наблюдение, а не коригиране на екосистемата на устройствата. Това се влошава от различните стандарти, използването на остарели системи и невъзможността за актуализиране на софтуера и хардуера.
Затварянето на тази пропаст ще изисква по-голямо наблюдение, както и подобрена сигурност в мрежите.