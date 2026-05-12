Мощна въздушна атака на Киев часове след изтичането на примирието

Няма съобщения за жертви и ранени

12.05.2026 | 07:09 ч. 14
Снимка БГНЕС

Украинската столица Киев бе подложена на масирана руска въздушна атака тази сутрин, часове след изтичането в 00:00 ч. на обявеното с посредничеството на САЩ тридневно примирие, предаде Франс прес, като се позова на публикация в социалната платформа Екс на началника на столичната градска военна администрация Тимур Ткаченко.

"Вражески дронове в момента са над Киев. Моля, не излизайте навън, докато тревогата не бъде отменена“, написа Ткаченко, който съобщи и за отломки, падащи върху жилищна сграда в Оболонски район на столицата, предава БТА.

Това е първата въздушна тревога в Киев от 8 май, отбелязва АФП. Тридневното прекратяване на огъня, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп, започна в събота, 9 май, когато Русия чества Деня на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война.

И двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на примирието. През уикенда Украйна обвини Русия в атаки с дронове в източната и южната част на страната, а Москва на свой ред обвини Киев в нападение срещу Белгородска област.

