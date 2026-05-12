Наемите в ЕС: София и Атина - сред най-недостъпните столици в Европа

Атина е сред най-скъпите столици в Европа по отношение на съотношението между наемите и минималните заплати, показва анализ на Euronews Business, базиран на данни за брутните минимални възнаграждения и средните наеми в страните от ЕС, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.
За покриване на разходите за жилище в гръцката столица, включително вода, електричество и отопление, са необходими около 153% от брутната минимална работна заплата. Това нарежда Атина на шесто място сред най-недостъпните за живеене европейски столици в проучване, обхванало 21 града.
Наемите се превръщат в най-голямото финансово бреме за домакинствата
Разходите за жилище и комунални услуги остават най-голямото перо в бюджета на европейските домакинства,
Според последните данни на Евростат 23.6% от общите разходи на домакинствата в ЕС отиват за жилище, вода, електричество, газ и други горива. В големите градове делът на наемите е още по-висок.
Проблемът е особено сериозен за хората, които получават минимална работна заплата. В редица европейски столици дори брутният минимален доход не е достатъчен за покриване на месечния наем.
Анализ на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), базиран на данни от ЕС, показва, че средният наем за двустаен апартамент в повечето столици надвишава размера на минималната работна заплата.
Само в пет държави от ЕС месечният наем остава под нивото на минималното възнаграждение. Тъй като изчисленията са направени на база брутни заплати, реалната тежест върху работещите вероятно е още по-голяма при отчитане на нетните доходи.
Прага и Лисабон са най-недостъпните столици за наематели
Най-тежка е ситуацията в Прага. В чешката столица средният наем достига 1710 евро, докато минималната работна заплата е 924 евро. Това означава, че за наем на двустаен апартамент са необходими 185% от минималното възнаграждение.
На второ място е Лисабон със 168%. В Португалия брутната минимална месечна заплата е 1073 евро, а средният наем в столицата също достига 1710 евро.
Над 150% от минималната заплата за наем са необходими още в:
Будапеща – 159%
Братислава – 158%
София – 154%
Атина – 153%
Рига – 151%
Това означава, че работещите на минимална заплата трябва да отделят цялото си възнаграждение за наем и въпреки това да доплащат значителна сума.
София също e сред най-недостъпните столици в Европа
Българската столица също попада сред градовете с най-сериозен дисбаланс между доходи и наеми. Според анализа за покриване на средния наем в София са необходими 154% от минималната работна заплата.
В групата на столиците, където наемите надвишават минималните доходи, попадат още:
Валета – 143%
Париж – 138%
Талин – 131%
Мадрид – 125%
Букурещ – 122%
Варшава – 117%
Дъблин – 113%
Любляна – 105%
Вилнюс – 105%
В Париж средният наем за двустаен апартамент достига 2523 евро при минимална заплата от 1823 евро.
В Мадрид съотношението е 1721 евро наем срещу 1381 евро минимално възнаграждение.
На противоположния полюс е Брюксел,
определен като най-добрата столица в ЕС за работещите на минимална заплата по отношение на достъпността на наемите.
В белгийската столица средният наем за двустаен апартамент е 1476 евро, докато минималната заплата достига 2112 евро. Така наемът представлява около 70% от минималното възнаграждение.
Берлин е на второ място със съотношение от 76%.
По-добри показатели отчитат още:
Никозия – 85%
Люксембург – 87%
Хага – 96%
Извън столиците жилищата са значително по-достъпни
Ситуацията извън големите градове е значително по-благоприятна. В много държави минималната работна заплата е достатъчна за покриване на средния наем на национално ниво.
Сред 16-те държави, разгледани в анализа на ETUC делът от минималната заплата, необходим за наем, варира от 33% в Полша до 61% в Малта.
В Полша минималната заплата е 1139 евро, а средният наем – 376 евро.
Франция също показва по-добър баланс – 1823 евро минимална заплата срещу 695 евро среден наем.
В Гърция животът извън Атина изглежда значително по-достъпен – 1027 евро минимална заплата при среден наем от 408 евро.
В Испания минималната работна заплата е 1381 евро, а средният наем – 660 евро.
ETUC настоява за мерки в ЕС
Европейската конфедерация на профсъюзите призовава за въвеждане на серия от политики за справяне с кризата в достъпността на жилищата.
Сред основните предложения е пълното прилагане на Директивата за минималната работна заплата във всички държави членки на ЕС, включително ефективни механизми за насърчаване на колективното трудово договаряне.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.