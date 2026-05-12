Кузман Илиев: Да се изчистят ненужните разходи, за да не стане като при Виденов

Икономическите показатели от последните 5 години инфлацията е 40%, а доходите са се увеличили 90%, вашата заплата двойна ли е? Заплатите са нараснали на някои НПО-та или баровец с обществени поръчки. Цените в България се вдигат по обективни причини – наемите са скочили, енергоресурсите, вижте газа, каза в интервю пред БНР Кузман Илиев, икономически анализатор и създател на партия "България може".

Според него това се случва заради грешна политика, който произвежда изкуствено вдигат заплатите, а държавата тегли дълг – вдига заплатите и се конкурира с частника, който вдига с темпове по-бързи от работоспособността:

"Нашият внос спада, средата е отровна и грешна. В основата е огромният дефицит и раздаването на кредити от банките."

В 12+3 Илиев коментира отговорите от анкетата на БНР как и дали правителството ще се справи с цените. Неговата оценка е, че българите имат изключително добра интуицията:

"С административни актове, закончета и заплати, няма как да се натиснат цените надолу, ако не се създадат добри условия в България да се произвежда повече – повече стоки и по-евтино. Но това зависи от добро управление."

Икономическият експерт е категоричен, че инфлацията идва от дълга и банките, които раздават кредити на младите семейства.

"Гълъб Донев каза - ще вдигнем тавана на дълга и се очаква да раздават пари и това помпа инфлацията. Ако не раздават пари, хората ще кажат, "нали обещахте". Столетия назад няма такава битка, която да изведе до успешен финал борбата с инфлацията, когато не се разбира какво я предизвиква. Да, няколко големи търговци имат 60% от оборота, да имат изгодно положение, но генерално в България не само те са проблема. У нас спекулата е невъзможна, ако няма мотор – това са повечето пари", припомни Кузман Илиев.