Париж през май: директни полети от Варна с “България Еър“ с изключителен комфорт

Романтиката на Париж, разходките край Сена и емблематичните гледки към Айфеловата кула са по-достъпни от всякога за жителите и гостите на Варна. През месец май националният авиопревозвач предлага удобни директни полети между морския град и френската столица, превръщайки спонтанните уикенд пътувания и кратките ваканции в реалност.

Сезонната линия на “България Еър“ между двата града през месец май се изпълнява два пъти седмично с директни полети в понеделник и четвъртък. Това дава отлична възможност за планиране както на романтично бягство за двама от натовареното ежедневие, така и на културно или бизнес пътуване до една от най-желаните европейски дестинации.

Пътниците на авиокомпанията могат да се възползват от атрактивни цени в икономична класа, като еднопосочните билети започват от 169 евро. В цената на билета са включени ръчен багаж до 10 кг, заедно с лична вещ (дамска чанта или лаптоп), безплатен онлайн check-in и пълен кетъринг на борда с кафе, вода, освежаващи напитки, топъл сандвич и шоколадче. Новите самолети на националния авиопревозвач - Airbus A220 предлагат на пасажерите и редица удобства с по-широки седалки, просторни багажни отделения и USB портове за зареждане, които правят пътуването по-комфортно още от излитането.

Париж предлага безброй възможности за незабравими преживявания за своите любопитни гости – от посещение на Лувъра и Катедралата Нотр Дам до разходка с кафе в артистичния квартал Монмартър. Пролетният месец май е един от най-подходящите периоди за посещение на френската столица, когато парковете цъфтят в красиви цветове, тълпите от туристите са по-малко, а температурите са идеални за дълги разходки.

Билети за директните полети от Варна до Париж могат да бъдат резервирани чрез официалния сайт на “България Еър“, мобилното приложение на авиокомпанията или в нейните офиси и партньорска агентска мрежа.