Real Estate Business Forum 2026 на Imoti.net идва в Пловдив

Пловдив ще бъде домакин на единадесетото издание на Real Estate Business Forum, организиран от Imoti.net. Събитието ще събере представители на бизнеса с недвижими имоти, инвеститори, финансисти, архитекти и експерти от сектора за разговор за тенденциите и промените на пазара.

Форумът ще се проведе на 14 май в Дом на културата "Борис Христов", а темата на изданието през 2026 г. е "Адаптация" - с фокус върху начина, по който пазарът на недвижими имоти се променя под влиянието на еврозоната и новите потребителски очаквания.

Сред основните акценти ще бъдат влиянието на статистическите данни върху стратегиите в сектора, ипотечното кредитиране и пазарната среда в Пловдив през 2026 г., както и въпросът дали вече се наблюдават структурни промени на имотния пазар.

В рамките на дискусионните панели ще бъдат обсъдени теми като адаптацията към клиента, новите изисквания към брокерите и инвеститорите, влиянието на технологиите върху потребителските очаквания, профилът на купувачите "на зелено", възможната по-строга регулация в бранша и ролята на личния бранд на брокера.

Сред лекторите в Пловдив ще бъдат д-р Свилен Колев, заместник-председател на Националния статистически институт, Спас Козанов, управител на Fibank - клон Пловдив, Христо Хаджиев, заместник-председател на НСНИ и управител на HH Properties, Мариела Желева от Luximmo, Иван Площаков от New Home Living и Станислав Иванов, основател на ACRONA Real Estate.

Модератор на форума ще бъде Снежана Стойчева, управител на Imoti.net, част от Investor Media Group.

Real Estate Business Forum е част от инициативата Real Estate Business Forums & Awards на Imoti.net. Сред основните цели на форума са повишаване на информираността по темите, свързани с пазара на недвижими имоти, популяризиране на добрите практики в сектора, повишаване на доверието към бизнеса с недвижими имоти и представяне на иновации в бранша.

Форумът се провежда за единадесета поредна година и се утвърждава като една от водещите платформи за професионален диалог в сферата на недвижимите имоти.

Real Estate Business Forum се организира с подкрепата на Fibank, HIT Max и gladen.bg, а медийни партньори са Investor.bg, Dnes.bg и Bulgaria ON AIR.