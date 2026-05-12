Пътник от катастрофата: Шок, размазани хора, нафта навсякъде

Свидетел на тежката катастрофа, станала на магистрала “Хемус”, разказва, че до инцидента се стига след като товарен автомобил е бил спрял в аварийната лента.

Автобусът, идващ от Добрич, го е ударил в ремаркето. bTV прави утичнение, че това е непотвърдена информация. Към момента официалните причини за инцидента се изясняват от полицията. На мястото няма камери, което също затруднява потвърждаването на информацията. В момента се извършва автотехническа експертиза.

На място веднага са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Двамата водачи са задържани, като шофьорът на тежкотоварния автомобил е дал положителна проба за наркотици.

Какво се случва?

Минути след един часа тази нощ камионът и автобусът катастрофират.

“Видимо камионът беше в аварийната лента, а автобусът без никакви спирачки се вряза в него“, коментира пътник.

“Да, камионът беше в аварийната. Най-вероятно беше спрял. Всички спахме. Нямаше спирачен път. Шокът беше невероятен. Размазани хора, хвърчеше нафта навсякъде“, разказва пътникът и добавя:

“Не искам никой да е на мое място“.

СДВР за катастрофата: Единият шофьор е с положителна проба за наркотици Свързани статии

По-рано тази сутрин от СДВР излизат с информация за катастрофата, в която има и загинал.

“Установени са всички участници в пътнотранспортното произшествие – общо 18 души. Предстои снемане на сведения от тях, за да стане ясно какво точно се е случило. За съжаление, в района на инцидента няма видеонаблюдение“, коментира отдел “Пътна полиция“ към СДВР.

Пътниците са тръгвали на екскурзия

Част от хората в автобусната линия Добрич – София са пътували за екскурзия в чужбина.

Транспортният министър Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около тежкия инцидент.