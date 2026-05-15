Един семеен ден на Day Off: Family Time на 16 май

Day Off: Family Time, организирано от сайта ни Az-jenata.bg е новото семейно събитие, което ще се проведе на 16 май в София. Главният редактор на медията Мария Дуковска разказа, че инициативата продължава мисията си да събира родители и деца на открито, където заедно да се забавляват и да откриват полезни идеи за свободното време и развитието на децата.

В предаването “България сутрин” Дуковска каза, че през целия ден ще има различни кътове с полезна информация за образователни школи и за идеи какво да правим с децата през лятната ваканция.

Свободен вход и томбола с награди

Входът е напълно свободен и няма ограничение за посетителите. Всеки може да остане толкова дълго, колкото пожелае, и да разгледа всички активности. Единственото условие за участие в томболата с награди е попълването на карта с данни и посещение на различните кътове. Сред големите награди тази година са почивки на море и планина, мобилен телефон и още изненади от партньорите на събитието.

Според Дуковска най-хубавото е, че Day Off постепенно се е превърнал в истински семеен празник и добави, че често събитието се посещава от цели семейства – родители с едно или повече деца, както и компании от приятели.

Тенденции сред аудиторията на Az-jenata.bg

В разговора главният редактор на Az-jenata.bg коментира и тенденциите сред аудиторията на сайта.

"Дамите се интересуват предимно от здравни теми, за поддържане на здравето не само на себе си, но и на цялото семейство. Това, което ми харесва, е че все повече жените се интересуват от психология, от това как да се грижат за себе си, за самочувствието си, за емоционалното си здраве", каза Дуковска в ефира на Bulgaria ON AIR.

Именно това е причината медията да развие и собствен видеокаст с психолози и специалисти, в който се обсъждат отношенията в семейството, възпитанието, връзките и трудностите при общуването с тийнейджъри.

По думите на Дуковска читателите често търсят съвети за партньорските отношения, стреса в работата и предизвикателствата около социалните мрежи и влиянието им върху децата.

