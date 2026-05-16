Затруднено е движението на АМ "Хемус", ТИР е самокатастрофирал

Временно движението по АМ "Хемус" при 9-и км в посока Варна се осъществява в изпреварващата лента поради самокатастрофирал тежкотоварен автомобил.
Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция".
Кадри, заснети от свидетели и разпространени в социалните мрежи, показват мястото на инцидента, както и спрелия в аварийната лента тежкотоварен автомобил.
Към момента няма постъпила информация за пострадали, нито за причините, довели до инцидента.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.