Затруднено е движението на АМ "Хемус", ТИР е самокатастрофирал

Движението при 9-и км в посока Варна е в изпреварващата лента

16.05.2026 | 10:15 ч.
Временно движението по АМ "Хемус" при 9-и км в посока Варна се осъществява в изпреварващата лента поради самокатастрофирал тежкотоварен автомобил.

Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция". 

Кадри, заснети от свидетели и разпространени в социалните мрежи, показват мястото на инцидента, както и спрелия в аварийната лента тежкотоварен автомобил.

Към момента няма постъпила информация за пострадали, нито за причините, довели до инцидента.

ТИР камион движение АПИ
