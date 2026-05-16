В кадър: Генералната репетиция на DARA преди финала

DARA и нейният екип направиха своята генерална репетиция снощи за участието си на финала на "Евровизия" във Виена. Родната звезда класира страната ни с песента „Bangaranga“ и ще излезе под №12 като участие тази вечер.

Българската песен ще се конкурира с тези от Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания, Чехия, Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша. Към тях се присъединяват и домакините от Австрия, Германия и Франция.

Тази вечер гласуването ще започне веднага след първото изпълнение.

Живеещи или пребиваващи извън страната фенове на песенния конкурс могат да проследят финала от 21:00 CEST на официалния YouTube канал на „Евровизия“, където събитието ще бъде достъпно за международната аудитория. „Евровизия 2026“ ще се излъчва и по обществените телевизионни канали във всички участващи държави.

За България може да се гласува от целия свят с №12 – по телефон, чрез SMS или на сайта WWW.ESC.VOTE, в зависимост от това къде се намирате. Ако сте в участваща държава, инструкции как да гласувате ще бъдат показани на екрана по време на излъчванията. Ако сте в останалата част на света, може да гласувате на WWW.ESC.VOTE.