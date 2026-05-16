Дейвид Бекъм е първият спортист милиардер във Великобритания

Дейвид Бекъм е официално първият спортист милиардер във Великобритания, според класацията на Sunday Times Rich List за 2026 г. Съвкупното му състояние заедно със съпругата му Виктория Бекъм е оценено на 1,185 млрд. паунда (около 1,58 млрд. долара).

Богатството на Бекъм се е удвоило за последната година, движено основно от нарасналата стойност на дела му в Интер Маями и продължаващия търговски растеж на клуба след пристигането на Лионел Меси. Бекъм, на 51 години, е изиграл ключова роля и за убеждаването на Меси да се ангажира за още три години в Маями. Сред активите му е и имотен комплекс около стадион Nu Stadium - нова арена с 26 700 места в близост до международното летище на Маями, построена върху 131 акра земя, включваща офиси, магазини, жилищни сгради и ресторанти.

Инвестицията е оценена на над 370 млн. паунда. Британската компания на Бекъм DRJB Holdings е изплатила около 43 млн. паунда дивиденти на акционери през 2024 г., последвани от още 17,2 млн. паунда в началото на 2025 г. Той запазва 45% дял в бизнеса след продажбата на останалата част от търговската си империя на Authentic Brands Group срещу 200 млн. долара в брой и 50 млн. долара в акции.

Към семейното богатство допринася и модната марка на Виктория Бекъм, съобщава БГНЕС. След инвестиция от 23 млн. паунда за покриване на ранни загуби, марката се е възстановила и генерира над 100 млн. паунда годишни приходи. Тя е оценена на около 375 млн. паунда, като семейство Бекъм притежава около 35% дял на стойност приблизително 130 млн. паунда.