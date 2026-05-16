Дрон се е разбил в сграда в турския град Самсун на Черно море

Безпилотен летателен апарат се е разбил рано тази сутрин в сграда в турския град Самсун на брега на Черно море, съобщава „Тюркийе тудей“.

Инцидентът е станал около 6:30 ч. местно време, като при удара са засегнати най-малко три жилища. Няма данни за пострадали хора, но случаят е предизвикал кратка паника сред жителите на района, които първоначално са помислили, че става въпрос за газова експлозия, съобщава агенция ИХА.

На място са изпратени полицейски, противопожарни и аварийни екипи, които са обезопасили района и са започнали оглед.

По първоначални данни останките от летателния апарат показват, че става дума за малък безпилотен разузнавателен дрон – с тегло около 25 кг и размах на крилете приблизително 1 метър. На един от компонентите е открит надпис „2427 02“.

Частите са транспортирани за техническа експертиза в полицейски обект.

Турските власти засега не са съобщили чий е дронът, откъде е излетял и по каква причина е загубил контрол.