След протестите: Няма да затварят Чешкия център в София

Чешкият център продължава дейността си в България, съобщиха от културната институция.

"Генералният директор на мрежата Чешки центрове отмени решението за закриването на центъра в София. Заслугата за това е изцяло на всички вас, които обединихте усилия и ни подкрепихте - както тук в България, така и в Чехия", се казва в съобщението до медиите.

От центъра информират, че залата им ще бъде предоставяна всяка сряда за провеждане на културни събития в периода до 20 юни, а след летния сезон програмата ще бъде подновена от 23 септември до края на годината. Институцията отправя покана към желаещите да изпращат предложения за събития на имейла й. Посочено е, че поканата е в знак на благодарност към българската общественост, която показа подкрепата си за центъра.

"Най-добрият начин да изразим своята благодарност е като отворим вратите си за вас", написаха оттам.

Чешкият център в София обяви преди няколко дни, че приключва дейността си в съобщение до медиите на 27 април т.г.

"С голяма тъга ви информираме, че съгласно решение на генералния директор на мрежата Чешки центрове, Чешкият център в София ще бъде закрит и приключва културната си и образователна дейност в България", се казваше в съобщението.

На 5 май най-старата чешка институция от този тип в чужбина, която е и сред най-дълго действащите в България чуждестранни културни организации, навършва 77 години, припомниха от Чешкия център.

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) на 29 април единодушно бе подкрепено отворено писмо в защита на Чешкия център в София. Временно изпълняващият длъжността кмет на столичния район „Средец“ Александър Петков разпространи отворено писмо до министъра на външните работи на Република Чехия и до генералния директор на централата на Чешки центрове, с копие до министъра на външните работи на Република България, в което заяви подкрепата си за запазването на Чешкия културен център в София и призова решението за закриването му да бъде преразгледано.

На 4 май стотици граждани се събраха на мирен протест в градинката "Кристал" срещу закриването на Чешкия център в София.

"Имаме намерение да докажем, че тази институция е изключително ценна за нас. Настояваме Чешкият център да продължи своята дейност", каза пред БТА съорганизаторът на протеста Мая Петкова.

Сред участниците в протеста бяха деканът на Факултета по славянски филологии в СУ проф. Амелия Личева, литературният критик Митко Новков, изпълнителният директор на "София филм фест" Мира Сталева, писателката Лидия Гълъбова, журналистът и философ Тони Николов, преподавателят в катедра „Славянски литератури“ на СУ доц. Добромир Григоров, доц. Стоян Дечев от катедра "Плакат и визуална комуникация" на Националната художествена академия (НХА), Асен Терзиев от фондация „Виа фест“, който е организатор и на театралния фестивал "Варненско лято", доц. Красен Троански от катедра „Керамика и дизайн на порцелан и стъкло“ на НХА, организаторите на фестивала за дизайн "Мелба" Бояна Гяурова и Адриана Андреева, писателката Яница Радева, Ивана Хиткова от фондация "Прочети София".

Чешките центрове работят с по-нисък бюджет в сравнение с миналата година и заради това, съвместно с Министерството на външните работи на Чешката република, правим оценка на функционирането на цялата мрежа и я адаптираме към настоящите възможности на чешката външна политика. Това написа в отговор по електронна поща до БТА Ян Длоухи, ръководител на секция "Външни отношения" и прессекретар на институцията Чешки центрове в Прага.

БТА изпрати запитване по електронна поща до институцията на 27 април за причините за решението, обявено от Чешкия център в София същия ден, че дейността му ще бъде прекратена в края на месец май тази година. Чешки центрове е мрежа от институти за публична дипломация на Чешката република по света, като разпространява информация за чешката култура, изкуство и социален живот.

Целта ни е да гарантираме дългосрочната устойчивост на Чешките центрове като цяло и да съхраним ролята им за представянето на Чешката република в чужбина, се посочва в отговора на Длоухи до БТА. В него се казва още, че институцията оценява високо проявения интерес и факта, че дейността на Чешкия център в България има толкова силен отзвук и е значимо пространство за чешко-българския културен диалог за толкова много хора.

"Наясно сме със значимостта на работата, извършена досега от Чешкия център в София, и със стойността на успешно изградените отношения", посочва Длоухи в писмото.