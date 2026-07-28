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На 91-годишна възраст почина композиторът и диригент акад. Васил Казанджиев

Създател е на камерния ансамбъл "Софийски солисти"

28.07.2026 | 20:35 ч. 3
pixabay

pixabay

На 91-годишна възраст почина акад. Васил Казанджиев. Той беше сред най-значимите български композитори, диригенти и музикални педагози, оставил трайна следа в развитието на съвременната българска музикална култура.

Роден е на 10 септември 1934 г. в Русе, а през 1957 г. завършва Държавната музикална академия, където учи композиция при проф. Панчо Владигеров и дирижиране при проф. Влади Симеонов. Още в началото на творческия си път печели международно признание с отличието си на Международния младежки фестивал в Москва.

Професионалният му път преминава през Софийската опера, а през 1962 г. създава камерния ансамбъл „Софийски солисти“, който ръководи в продължение на 15 години. 

През 2009 г. е избран за академик на Българската академия на науките, а през 2015 г. е удостоен с държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“ за изключителния си принос към българската култура.IБГНЕС

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