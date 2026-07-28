US самолети са използвали израелски бази за удари срещу Иран

Израел Кац, израелският министър на отбраната заяви, че американски военни самолети, които са нанесли удари по Иран миналата седмица, са излетели от израелски бази. Министърът подчерта, че страната му е готова да отвърне на удара, ако бъде нападната, съобщава Франс прес.

Изявлението му идва в момент, в който израелският премиер Бенямин Нетаняху е във Вашингтон, където ще проведе разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп, по-специално по темата за войната в Иран.

Тръмп, чиято армия прекрати ударите си срещу Иран в събота, вчера каза, че смята, че преговорите с Техеран имат “добър шанс за успех”.

На 7 юли военните действия бяха възобновени между двете воюващи страни, въпреки меморандума за разбирателство, парафиран в средата на юни с оглед прекратяване на войната. Израел не взе участие в новата фаза на военните действия.

“Факт е, че в момента, и това може да се промени до часове, иранците обстрелват всички в региона, с изключение на една държава - Държавата Израел“, каза Кац пред израелската телевизия “Канал 14”.

“Те знаят, че оттук излитат американски самолети, за да нанасят удари. Това не означава, че знаем какво ще се случи утре. Означава, че знаем какъв ще бъде нашият отговор. Обявих го, премиерът го обяви и го казахме много ясно - ако Израел бъде атакуван, ще отговорим с цялата си мощ”, предупреди министърът на отбраната.

След прекратяването на американските удари Техеран не е поел отговорност за нито една атака срещу съседите си в региона.

Израелската армия заяви, че вчера е прехванала два дрона, а днес - още един, преди те да навлязат на територията на страната, близо до границата с Йордания. Военните не уточниха откъде са били изстреляни дроновете. / БТА