Нови изисквания за имотите: Ще се вадят сертификати за енергийна ефективност

Въвеждат сертификат за енергийна ефективност на имотите. Допълнителни изисквания за собствениците на жилища, които искат да ги продадат, въвеждат с промени в Закона за енергийната ефективност, пуснати от правителството за обществено обсъждане. Собствениците на жилища ще трябва да им направят обследване, за да им бъде издаден сертификат за енергийна ефективност. А купувачите и наемателите на жилища ще имат достъп до информацията за енергийната ефективност на имота.

Сградите в експлоатация подлежат на задължително обследване и сертифициране за енергийна ефективност, с някои малки изключения, гласят промените в закона. Това означава, че почти всички жилищни сгради в страната ще трябва да бъдат сертифицирани, като това става от частни фирми срещу заплащане от собствениците. Краен срок, в който това да бъде направено, и глоба, ако собствениците не платят за получаване на сертификат, няма. Но има друг начин, с който собствениците на жилища да бъдат стимулирани да извадят сертификат на имотите си.

Когато сграда в експлоатация, за която е издаден сертификат за енергийни характеристики, или самостоятелен обект в нея са обявени за продажба или за отдаване под наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия - kWh/кв. метър и класът на енергопотребление, посочени в сертификата, се отбелязват в обявата, гласят предложените промени в закона. Това означава, че на пазара на имоти ще се появят обяви с данни за енергийната им ефективност.

Тези сертификати ще бъдат под формата на електронен документ

При продажба на сграда или самостоятелен обект в нея, както и при отдаване под наем и подновяване на договор за наем, собственикът ще трябва да осигури на купувача или наемателя достъп до сертификата за енергийни характеристики на сградата.

За купувачите на жилища на пръв поглед промяната е положителна, защото ще имат повече информация за имота. Но ако собственикът даде пари, за да бъде направено обследване на жилището, вероятно този разход ще бъде включен в крайната цена, която ще трябва да плати купувачът.

Ако на пазара на имоти има обяви за жилища, които имат сертификат за енергийна ефективност, и за апартаменти без такъв сертификат, е възможно купувачите да предпочетат имот, на който е направено обследване, защото така ще имат по-голяма гаранция какво купуват. Но тази гаранция вероятно ще върви с по-висока цена на тези имоти. Проблемът е с апартаментите в жилищните кооперации. Сертификат за енергийна ефективност може да бъде издаден за цялата сграда. Тоест разходите може да бъдат поделени между съседите в блока. Но ако един от собствениците реши да продава апартамента си, едва ли неговите съседи ще искат да дадат пари за енергийно обследване на цялата сграда. В същото време проектът на закон предвижда обследването на сградите да бъде задължително, тоест, за да спазят закона, съседите би трябвало да си разделят парите за обследване на жилищната кооперация.

Има изключение за църкви и летни вили

Църквите и летните вили са изключени от задължението да бъдат сертифицирани за енергийна ефективност. Сградите в експлоатация подлежат на задължително обследване и сертифициране, гласят предложените промени в Закона за енергийната ефективност.

Изключение от това правило е предвидено за:

1. молитвените домове на регистрираните вероизповедания в страната;

2. обособени сгради с разгъната застроена площ до 50 кв. метра.

В проекта е записано още, че може да бъдат обследвани, но не се сертифицират:

1. временни сгради с планирано време за използване до две години;

2. нежилищни сгради, използвани за селскостопанска дейност;

3. производствени сгради, части от сгради с производствено предназначение и складове;

4. жилищни сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно или като алтернатива през ограничен период от време в годината и са с очаквано потребление на енергия, по-малко от 25 на сто от очакваното при целогодишно използване.

Всички нови жилищни сгради трябва да са с нулеви емисии до 2030 г.

Оценката на сградите за потреблението на енергия става по 7-степенна скала. Най-високият клас “A” съответства на най-добра енергийна ефективност, а най-ниският клас на сградите е “G”, съответстващ на най-лоша енергийна ефективност.

Точните параметри, на които трябва да отговарят сградите по отношение на потреблението на енергия, за да попаднат в един от класовете от “A” до “G”, са описани в наредба за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. Според нея новопроектираните сгради трябва да покриват най-високите енергийни класове “А” или “Б”.

Според европейска директива за енергийните характеристики на сградите, всички нови жилищни сгради трябва да са с нулеви емисии до 2030 г. Като идеята е тези изисквания да се прилагат за сгради, чиито документи за разрешение за строителство са подадени след 1 януари 2030 г. Сградите с нулеви емисии са имоти с много висока енергийна ефективност, които не отделят вредни газове. Те изискват много малко енергия, използват възобновяеми източници и не ползват горива като газ или въглища.

“Когато нова сграда, за която е издаден сертификат за енергийни характеристики, или самостоятелен обект в нея се обявява за продажба или за отдаване под наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия - kWh/кв. м и класът за енергопотребление, посочени в сертификата, трябва да бъдат посочени в обявата, гласят предложените промени в Закона за енергийната ефективност.

Евтини заеми може да бъдат отпускани на гражданите, за да бъдат санирани жилищните сгради,

предвиждат промените в Закона за енергийната ефективност. Всъщност мерките, с които домакинствата може да бъдат стимулирани да повишат енергийната ефективност на домовете си, са много разнообразни.

В предложените промени е предвидено да бъдат разработени финансови инструменти, с които да се насърчава подобряването на енергийната ефективност. Тези финансови инструменти може да бъдат субсидии, данъчни облекчения, финансова схема за плащане на разходите за ремонт според направените икономии (спестяванията) от сметките за ток и парно, заеми или други подобни договори, които се предлагат на пазара от държавни или частни организации с цел частично или пълно покриване на първоначалната стойност на проекта за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Вече е създаден Национален фонд за декарбонизация с идеята за отпуска заеми за саниране на жилищни сгради. Но реално дейността му не е стартирала. През юни приключи процедурата за избор на управител на този фонд.

В средата на миналия месец от Министерство на енергетиката обявиха, че е подписан договор с “Алианс за декарбонизация на България”, който ще менажира новия финансов инструмент, насочен не само към домакинствата, а и към бизнеса и общините. Това е ключова стъпка към реалното стартиране на работата на фонда, което пък е част от ангажиментите ни по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Ремонти на отделни къщи с цел повишаване на енергийната им ефективност също ще бъдат финансирани със средства от Националния фонд за декарбонизация.

Очаква се в следващите месеци избраният управител на фонда - “Алианс за декарбонизация на България”, да представи първите финансови продукти и програми на фонда. Сред основните приоритети ще бъдат мерки за обновяване на жилищния фонд, с особен акцент върху еднофамилните жилищни сгради, които до този момент имаха ограничен достъп до целево финансиране. Например ще бъдат финансирани проекти за поправка на покрив и смяна на дограма на къщи.

“Алианс за декарбонизация на България” представлява консорциум от шест компании от сферата на енергийната ефективност, включително соларни панели, и управлението на финансови средства.

При извършване на обследване за енергийните характеристики на една сграда, може да бъде издаден освен сертификат и паспорт, но това няма да бъде задължително. Идеята е в паспорта на сградата да бъдат описани последователно какви мерки може да бъдат предприети за повишаване на енергийната ефективност. Така собственикът на сградата ще може да планира какви ремонти да бъдат правени според своите предпочитания и финансови възможности. А заеми от фонда за декармонизация ще бъдат отпускани и за отделни ремонти, предвидени в паспорта, а не само за цялостно саниране на къщата или на блока, което може да излиза твърде скъпо за собствениците.