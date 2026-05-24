IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

Костадинов за празника: “И ний сме дали нещо на света”

Политическите лидери поздравиха по случай 24 май

24.05.2026 | 11:02 ч. 12
БГНЕС

БГНЕС

Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов честити 24 май и призова да не забравяме, "че и ний сме дали нещо на света - на вси славяни книга да четат".

От "Продължаваме промяната" също честитиха 24 май, като заявиха, че това е денят, в който България празнува своя език, своята памет и своята идентичност. 

По-рано днес лидерите Делян Пеевски и Бойко Борисов също отправиха послания по случай празника.

България чества днес Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

24 май поздрав славянска азбука Костадин Костадинов Възраждане ПП
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem