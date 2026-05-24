Костадинов за празника: “И ний сме дали нещо на света”

Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов честити 24 май и призова да не забравяме, "че и ний сме дали нещо на света - на вси славяни книга да четат".

От "Продължаваме промяната" също честитиха 24 май, като заявиха, че това е денят, в който България празнува своя език, своята памет и своята идентичност.

По-рано днес лидерите Делян Пеевски и Бойко Борисов също отправиха послания по случай празника.

България чества днес Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.