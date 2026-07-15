Следващата фаза във войната на Украйна с Русия: битката за умовете

Дори докато са погълнати от воденето на най-технологично напредналата в света война с дронове, някои от най-висшите военни и граждански лидери на Украйна се събраха наскоро в Киев, за да се съсредоточат върху това, което те считат за следващата решаваща фаза на войната – битката за умовете, пише WSJ.

Те бяха събрани в столицата Киев от Мария Берлинска, почитана в Украйна като основна движеща сила зад използването на дронове във войната срещу Русия. Като доброволка-разведчик през 2014 г. г-жа Берлинска настояваше пред командирите да използват дронове и основа Victory Drones – неправителствена организация, която е обучила хиляди пилоти на дронове и е привлякла инвестиции за развитието на украинската отбранително-технологична индустрия.

Сега тя е създала още една неправителствена организация, Victory Neurones, и миналия месец събра специалисти по когнитивно въздействие – термин, който обхваща всичко от стратегическите комуникации до кибервойната.

Първите цели бяха да се отслаби обществената подкрепа в Русия за войната и да се намали способността на Москва да проведе обща мобилизация през следващите месеци, заявиха тя и други официални лица.

Дроновете са позволили на Украйна през последните месеци да удържи фронтовите си линии, като за всеки загинал украинец са били убивани по три до четири руски войници на бойното поле, каза тя. Но ако руският президент Владимир Путин нареди масова мобилизация, Украйна ще трябва да убива до осем до десет руснаци за всеки загинал украинец, което ще бъде трудно да се поддържа, заяви Берлинска.

Генерал-майор Евгений Хмара, и.д. ръководител на украинската разузнавателна служба, и Михаил Федоров, министърът на отбраната, слушаха онлайн и изразиха подкрепата си.

Когнитивната война не е нова концепция. Експерти и специалисти в областта заявиха, че тя обхваща пропаганда, дезинформация, хибридни атаки и психологически операции.

Русия е лидер в тази област още от съветските времена,

разпространявайки комунизма и противодействайки на западното влияние. Тя проведе множество кибератаки и информационни кампании, насочени към разделяне на украинското общество, преди анексирането на Крим през 2014 г., заяви Сергей Демедиук, който създаде Отдела за киберполиция на Украйна през 2015 г. и ръководи Института за изследвания в областта на кибервойната.

Противодействието на тези послания е трудно и изисква ресурси, каза Демедиук.

С помощта на Запада Украйна се оказа устойчива, като премести своите центрове за данни в глобалния облак, за да се справи с кибератаките, според специалисти от бранша. Техници на конференцията заявиха, че са уверени, че Киев може да победи Русия в информационната игра.

Украинската разузнавателна служба СБУ, наследник на КГБ от съветската епоха, е в челните редици на информационната война.

Министърът на отбраната заяви, че е създал център за когнитивна война в рамките на министерството си и се стреми да го финансира и да разшири операциите по същия начин, по който украинците разшириха своята отбранителна промишленост.

Идеите на участниците се сипеха една след друга. Мария Кучеренко, директор на Института за стратегическо разузнаване в Киев, която води университетски курсове за руските елити и историята на руските тайни служби, предупреди да не се подценява Москва.

Тя призова украинците, много от които са се отказали от руския език заради войната, да се върнат към изучаването на руския език и руското общество.