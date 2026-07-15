Испания удари на два пъти Франция и стана първият финалист на Мондиал 2026 (СНИМКИ)

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Испания победи Франция с 2:0 и стана първият финалист на Мондиал 2026. Европейските шампиони вкараха по един гол в двете полувремена и осигуриха билетите на Мбапе и компания за дома.

Испанците категорично надигра "петлите" навръх националния им празник.

Микел Оярсабал от дузпа в средата на първата част и Педро Поро през второто полувреме вкараха головете за "Ла Фурия Роха".

Феноменалната серия на Испания продължава, като те имат една загуба в последните 28 мача и само един допуснат гол на цялото Световно първенство. Също така в баланса на двата отбора Испания постигна трета поредна победа и то само на големи форуми - на Евро 2024, в Лигата на нациите и днес.

Играта им беше днес значително по-добра и ефективна от тази на съперника, като защитата им за пореден път показа класа и почти не позволи кой знае какви положения пред вратаря Унай Симон. Техен съперник ще стане утрешният победител от втория полуфинал между Англия и Аржентина, които ще се срещнат в Атланта.

Франция, която на предишните две Световни първенства игра на финал за титлата и спечели веднъж, този път ще трябва да се задоволи с мача за бронзовите медали срещу загубилия от мача Англия - Аржентина.

Мачът в големи периоди не блестеше с футболни достойнства, а и започна доста позиционно, като до 20-ата минута чисти положения нямаше. Французите направиха една атака от ляво чрез Майкъл Олисе, който центрира, но Дембеле и Мбапе не успяха да се ориентират. Само след две минути Испания поведе от дузпа, която дойде от нарушение на Люка Дин. Левият бранител на французите не се ориентира при дълъг пас от дълбочина към Ямал, който си поведе, а Дин го изрита в бедрото. Съдията Иван Бартон от Салвадор не се поколеба и посочи бялата точка. Микел Оярсабал не сбърка и вкара безгрешно до гредата, за да даде аванс на европейските шампиони.

Франция не можеше да намери своя ритъм в тези минути и в 38-ата минута едва не получи втори гол след грешка на вратаря Менян при изнасяне на топката. Испанците пресякоха чрез Алекс Баена, който продължи към Родри и Фабиан Руис. Ламин Ямал тръгна от дясно и я върна към Руис, но точно преди да прати топката във вратата Упамекано подложи крак и спаси френския тим.

Това е пето попадение на Оярсабал на Световно първенство и той изравни постижението на Емилио Бутрагеньо от 1986-а и на Давид Вия от 2010-а като най-резултатен испански футболист.

Французите направиха промяна в атака с влизането на Дезире Дуе, но в 58-ата минута трябваше да преглътнат втори гол. Педро Поро влезе по дясната зона, тръгна на дрибъл между двама, направи двойно подаване с Дани Олмо и излезе сам срещу вратаря, прокарвайки топката покрай Менян. Огромна заслуга за попадението имаше Дани Олмо, който влезе пред Опамекано и отклони топката на чиста позиция.

Само след две минути топката влезе за трети път във френската врата, но попадението на Ламин Ямал беше отменено заради милиметри засада, както показа камерата на ВАР-системата.

В 80-ата минута Франция стигна до най-добрата си атака, но Дезире Дуе не успя да преодолее с два удара вратаря Унай Симон. Мбапе му подаде, но стражът на Атлетик (Билбао) излезе и предотврати опасността. Дуе пробва и добавка, но пак стражът излезе победител в двубоя.

В последните редовни и добавените минути французите упражниха натиск, като най-напред Дуе спечели един фаул в 88-ата минута, но при изпълнението Килиан Мбапе стреля над гредата. Минута и половина по-късно Марк Кукурея спаси сигурен гол. 50 секунди преди края на срещата пък Унай Симон трябваше да спасява изненадващ удар на Осман Дембеле.