Пиян мъж преби до смърт 53-годишна жена в Карлово

Жена на 53 години издъхна след жесток побой в Карлово. Потресаващите сцени като от филм на ужасите се разиграли на 12 юли.

Жестоко убийство като от хорър филм е станало на 12 юли в Карлово. Мъж е пребил до смърт 53-годишна жена, с която живеели от няколко месеца на семейни начала в къща в града.

На 12 юли двамата били в дома си, като между тях възникнал скандал. Впоследствие мъжът, който е на 52 години, нанесъл побой на жената, в резултат на което тя починала. Според първоначалните данни инцидентът станал след употреба на алкохол, съобщава "Марица".

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Утре Окръжната прокуратура ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.