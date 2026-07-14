Путин ще превърне прекратяването на огъня в оръжие

Да си припомним последния договорен мир с Русия означава да разкажем една депресираща история. Русия нахлу в Украйна през март 2014 г., като анексира Крим, а след това вкара редовни и нередовни сили в Донбас, в източната част на страната. След месеци на война и интензивна намеса във вътрешните дела на Украйна, Москва подписа поредица от споразумения за прекратяване на огъня в беларуската столица Минск през септември 2014 г. и февруари 2015 г. Русия запази и милитаризира територията, която беше завзела в Украйна. Минските споразумения не решиха нито един от основните проблеми, но Европа и Съединените щати успяха да се примирят с тях – до февруари 2022 г., когато Русия започна мащабна инвазия в Украйна.

Минският процес разкрива как Путин често смесва конвенционалната дипломация с бандитизъм. Въпреки че е събрал внушителна военна машина, Путин се стреми към ролята на европейски държавник, както направи Йосиф Сталин преди него и както направиха различни руски царе преди болшевишката революция от 1917 г. Путин разглежда дипломацията като война с други средства и използва миналите преговори за Украйна, за да отвлече вниманието и да дестабилизира европейските държави. Той се надяваше да предизвика политически колапс в Киев, загуба на интерес от страна на Европа и разрив в трансатлантическите отношения, предизвикан от популизма. Когато желаните резултати от Минските споразумения не се осъществиха, Путин отново прибегна до война.

Ако Путин в крайна сметка се съгласи на пълно или частично прекратяване на огъня, стратегията му вероятно ще бъде подобна на тази отпреди десетилетие. Досега руският лидер упорито отказва да спре боевете, докато Украйна не направи съществени отстъпки: той настоява, че Русия търси всеобхватно уреждане, а не просто преустановяване на военните действия. Но ако Путин все пак се съгласи на примирие, той ще го разглежда като заобиколен път за постигане на военни цели, които не могат да бъдат осъществени на бойното поле. Той би се възползвал от непълния мир, за да подклажда политическа нестабилност в Украйна и да подтикне проруските фракции в Европа да се застъпват за поддържане на обичайните отношения с Москва. Той би се надявал, че като позволи на американския президент Доналд Тръмп да си приписва заслугите за примирието, ще успее да задълбочи разривите между Съединените щати и Европа. Ако Путин счете последствията от своята инициатива за разочароващи, той би могъл да се върне към бойните действия по всяко време, като е рискувал само кратката почивка, която примирието би могло да предостави на Украйна. Американските и европейските официални лица трябва да действат с голяма предпазливост в името на похвалната цел за прекратяване на войната. Самото спиране на боевете в Украйна би имало малки шансове да сложи край на по-широкия конфликт. Освен ако не настъпи фундаментална промяна в плановете на Путин, това може просто да бележи преход към следващата фаза на войната.

Политическият проект на Русия за Украйна претърпя грандиозен провал.

Кремъл никога не събра необходимата сила за принуда, за да превърне Украйна във васал, което би изисквало пълно завладяване и дългосрочна окупация. През 2022 г. Русия нахлу в голяма страна – с население от над 35 милиона души – с едва 150 000 войници. Намерението ѝ тогава беше да изложи украинското правителство като слабо и нелегитимно, да вдъхнови въстания сред проруските избиратели и да принуди останалата част от Украйна да приеме правителство, благосклонно към Москва. Четири години брутална война постигнаха обратното, гарантирайки, че Украйна ще остане враждебна към Русия в продължение на години, ако не и поколения напред. След като изразходва огромни количества човешки ресурси и материални средства, Путин няма ясен път към военна победа. След всичките си усилия той се е заплел в задънена улица, пише Foreign Affairs.

За да спаси положението си, Путин разполага с варианти за ескалация, макар всеки от тях да е съпътстван от сериозни ограничения и рискове. Той би могъл да се възползва от огромното население на Русия (около 143 милиона души), като разпореди мащабна мобилизация. Но съдейки по масовото изселване на руснаци по време на частичната мобилизация през есента на 2022 г., такава мобилизация би била изключително непопулярна, особено в големите руски градове. Путин, любител на историята, не може да е забравил, че изтощено от войната население, подбудено от разгневени войници, свали царското правителство през февруари 1917 г. С очите си Путин видя как една неспечелена война в Афганистан отслаби Съветския съюз в края на 80-те години, макар че той самият е подкрепил официалното пренаписване на историята на тази война като героично начинание. Накратко, Путин не може да пренебрегне вътрешнополитическите ограничения, които стоят между него и воденето на тотална война.

Руският президент би могъл да се опита да принуди Украйна да се предаде чрез бомбардировки. Използвайки недостига на прехващащи ракети „Пatriot“ в Украйна, Русия би могла да засили още повече атаките си с балистични ракети срещу украински градове през следващите месеци и през зимата. Нанасянето на масово страдание, за да се спечели преимущество, е рискован ход. Това би могло да закали украинците в съпротивата им срещу Русия, както се случи, след като руските войници извършиха безброй военни престъпления през първите няколко седмици на инвазията през 2022 г. Същото важи и за използването на ядрени оръжия в Украйна, което би противопоставило Китай и Индия – държави, които са хвърлили икономическо спасително въже на Русия. Путин би могъл да разшири ударите към „стратегическия тил“ на Украйна, като нацели отбранителната инфраструктура в европейски държави, които подкрепят Украйна, като Полша или балтийските държави. И все пак такива действия биха били опасни за Русия поради възможен военен отговор от Европа и дори от Съединените щати. Путин, който често избягва риска, би се замислил два пъти, преди да предизвика такъв изход.

Докато Путин преценява вариантите си, липсата му на успехи на бойното поле, съчетана с икономическите и социалните тежести от воденето на война, започна да се отразява в Русия. Сред експерти, влиятелни личности и останалата част от руското общество се появяват малки разногласия относно „вечната война“ на Путин. Досега обикновените руснаци са се примирявали със "специалната военна операция", провеждана в съседната страна, но кампанията на Украйна за нанасяне на удари в дълбочина доближи войната до дома им. Засилващият се контрол на Кремъл върху интернет поражда неспокойство в Русия. Ако грозното статукво на войната продължи, вътрешното недоволство само ще нараства. Такива дразнители едва ли застрашават властта му, но Путин е прекалено хитър политик, за да ги пренебрегне. В тази война той често твърдеше, че победата е на прага, че "няма нито едно място, където руските войски да не напредват". Тези лъжи започват да се обръщат срещу Путин. Той няма да се откаже от военните си цели, но може да се съгласи да промени тактиката си. Ако всеобхватното уреждане на конфликта остане недостижимо, в крайна сметка той може да счете, че примирието или поне привидната му форма, е за предпочитане пред продължаването на боевете.

При сключването на примирие Путин няма да има поглед насочен единствено към Украйна.

Той вижда Русия като световна сила, а инвазията в Украйна през 2022 г. беше израз на неговата всеобхватна амбиция. Той се надява да оформи "близката чужбина" на Русия – страните по нейните граници – както направи в Беларус; Путин държи беларуския президент Александър Лукашенко на къса каишка. Изграждането на мрежа от послушни съседи е пътят на Путин към възстановяването на Русия като голяма европейска сила. Ако Путин беше покорил Украйна, Русия щеше да се опита да договори бъдещата архитектура на сигурността на континента със Съединените щати, стремейки се към някаква форма на паритет с Вашингтон. По този начин Москва щеше да се превърне в привилегирован полюс в международната система. Заедно с Китай Русия би могла да направлява упадъка на Запада, като утвърждава и насърчава многополюсен свят.

В хода на войната Москва умело поддържаше връзки с незападни партньори. Откъсната от Европа и подложена на тежки санкции, Русия разшири икономическите си пазари на изток и на юг. Дипломатически изолирана от западните столици, Москва задълбочи участието си в БРИКС - блок, кръстен на първите си пет члена: Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка и в други форуми.

Извън Европа и няколко други места Русия все още се разглежда като ценен търговски партньор и важен геополитически актьор. Въпреки че търси и намира възможности за влияние по целия свят, напоследък тя се затруднява да се възползва от тях. Войната срещу Украйна е изчерпала по-голямата част от ресурсите на Русия. От 2022 г. насам позицията на Москва в Близкия изток се е отслабила, като страната загуби клиенти като дългогодишния сирийски диктатор Башар ал-Асад, а също и в Южния Кавказ, където САЩ изпревариха Русия в дипломатическо отношение. В Сахел обещанията на Русия за сигурност са подложени на критичен преглед. Нейното военно присъствие се оказа твърде малко и неефективно, за да сложи край на заплахата от бунтовниците в Мали.

По отношение на целите на Русия спрямо Съединените щати Путин отбелязва известен напредък. Една от целите на неговата инвазия в Украйна през 2022 г. беше да принуди Съединените щати да намалят военното си присъствие около Русия. Отначало този план изглеждаше, че ще има обратен ефект, когато войната доведе до присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО, но откакто Тръмп се завърна в Белия дом, трансатлантическите отношения се разпадат. Разпоредбата на член 5 от Устава на НАТО, която ангажира съюзниците с колективна отбрана, сега има проблем с доверието. Администрацията на Тръмп вече не се интересува от гарантирането на европейската сигурност и обяви планове за изтегляне на военни сили от Европа по-рано, отколкото Европа ще бъде готова да ги замести, което подкопава способността на континента за самоотбрана. Тези промени, които може би отразяват променливия характер на Тръмп, вероятно ще имат траен ефект и след края на мандата му. За Путин отдалечаването на САЩ от Европа е подарък. Той ще направи всичко възможно, за да гарантира, че то ще продължи.

Докато САЩ правят по-малко, за да възпрат Русия в Европа, Европа прави много повече, за да подкрепи Украйна. През 2026 г. основният проблем на Путин не е Вашингтон. Той е Европа. Кремъл традиционно се подиграваше на Европа като на неорганизирана маса от декадентски, постнационални държави, жадни да изпълняват заповедите на Вашингтон, но в Москва започва да става ясно, че този образ на Европа е карикатура. Европа се намеси, за да компенсира оттеглянето на подкрепата на Тръмп за Украйна. Континентът започна да се еманципира от Съединените щати, като инвестира повече в собствената си отбрана, включително в средства за удари на далечно разстояние, способни да поразят руска територия. Европа остава непоколебима в отказа си да преговаря с Русия за сметка на Украйна. В стремежа на Путин да доминира над Украйна, Европа е основното неукраинско препятствие, което му пречи.

Путин би се съгласил на примирие само ако то подпомогне първоначалните му военни цели. Конкретните условия на такова споразумение може да са по-малко значими от плановете на руския лидер за периода след това. Путин със сигурност би обвързал подкрепата си за примирие с призив за провеждане на избори в Украйна. По време на такива избори Русия би използвала подривни действия, за да обърка процеса, да манипулира информационното пространство и да разпространява наративи за корупция относно украинския президент Володимир Зеленски и неговите политически съюзници. Всякакъв вид безредици биха могли да бъдат преувеличени и разгласени в Европа като повод за изключване на Украйна от европейските политически, правни и институции за сигурност. Русия разчита, че ангажиментът на Европа към Украйна ще остане твърд, докато войната бушува, но ще се разсее при липса на видимо насилие, създавайки възможност да се изолира Украйна от Европа и да се провалят преговорите ѝ за присъединяване към ЕС.

Русия би могла да предложи безкрайни, зациклили и неудобни преговори относно условията на така наречения мир. Тя може да се опита да изключи балтийските и други източноевропейски държави, когато това е възможно, и да насърчи по-податливите европейци да легитимират военното присъствие на Русия на територията, окупирана към момента на примирието. Русия направи точно това през 2014 и 2015 г.

Тя постоянно изискваше признаване на самопровъзгласените Луганска и Донецка народни републики - територии в източна Украйна, контролирани от подкрепяни от Русия паравоенни формирования, както и мълчаливо признаване на окупирания от Русия Крим. Въпреки че този подход не даде резултат в Луганск и Донецк, той проработи в Крим, който в крайна сметка престана да бъде проблем за Европа и Съединените щати.

Путин би се съгласил на примирие само ако то допринесе за постигането на първоначалните му военни цели.

Паралелна цел на примирието би била да се подчертаят настоящите различия между САЩ и Европа. Путин би могъл да изтъкне ролята на Тръмп като лидер, помогнал за прекратяването на войната – човекът на мира в Европа. Кремъл може дори да съобрази времето на тази ласкателна операция така, че да съвпадне с междинните избори в САЩ през ноември, което би могло да подобри шансовете на подкрепяните от Тръмп републиканци и да намали перспективите за връщане към по-проевропейска, пронатовска и проукраинска политика във Вашингтон. Вследствие на примирието Русия би могла също така да предложи явна или скрита подкрепа на партии в Европа, които биха могли да препоръчат нормализиране на отношенията.

Като се съгласи на примирие, без да се откаже от целите, стоящи зад войната, Путин би могъл да спечели отсрочка пред руското население и да пренасочи поне част от ресурсите към укрепване на позициите на Русия в Африка, Близкия изток и Южния Кавказ. По този начин той би могъл да създаде впечатление, че се вслушва в предупрежденията на руските елити, които твърдят, че Украйна е само една от арените на по-широката конфронтация на Русия със Запада и че е неразумно да се залага всичко на една безсмислена война. Примирието би позволило също така на Путин да се възползва от всякакви възможности, които внезапната промяна би могла да породи в Украйна, Европа или Съединените щати. Преди всичко той ще търси политически хаос в Киев, както прави от 2015 г. насам.

Длъжностните лица в Украйна, Европа и Съединените щати, които обмислят преговори с Русия, трябва да мислят отвъд примирието. Ако Украйна сключи споразумение с Русия – нещо, към което Киев разбираемо се стреми – трайно прекратяване на конфликта ще бъде възможно само при истински преосмислена стратегия в Русия. Киев и неговите партньори ще трябва да принудят Москва да се откаже от стремежа си да доминира над Украйна – нещо, което е малко вероятно, докато Путин остава в Кремъл. Подходящият отговор на преднамерената непреклонност на Путин през 2026 г. – какъвто трябваше да бъде още през 2014 и 2015 г., когато безмилостността му беше подценена – е да се помогне на Украйна да постигне дългосрочна сигурност и независимост. Ако боевете наистина спрат, вместо да се самопоздравяват, Украйна, Европа и Съединените щати трябва да останат фокусирани върху стремежа на Путин да разделя и властва. Това може би е причината, поради която Русия изобщо обмисля примирие.