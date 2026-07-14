Роботизирана армия променя войната в Украйна: Машини вече превземат окопи

Докато летящите дронове привлякоха вниманието на света и пренаписаха правилата на бойните действия, по-тиха революция се промъква под тях на бойното поле в Украйна.

Батальони от наземни роботи - верижни и колесни машини, които доставят провизии, превозват боеприпаси, евакуират ранените, поставят мини и все по-често държат земя - сега изпълняват хиляди мисии всеки месец. Това ги прави незаменим инструмент за украинските пехотинци, които прекарват месеци в ротации в заровени бункери, криейки се от летящи дронове, пише NYT.

На върха на технологиите, безпилотните наземни машини правят това, което някога изглеждаше на едно поколение разстояние: атакуват и превземат вражески окопи. През април президентът Володимир Зеленски заяви, че украинските сили са превзели позиция, държана от Русия, използвайки само наземни и въздушни дронове, без да излагат нито един войник на своя страна на пряка опасност.

Украйна изпреварва най-модерните армии в света, включително руската, в разработването на наземни роботи. Водещи не са софтуерните майстори зад въздушните дронове, а заварчици и мазни маймуни, чиито творения на MacGyvered помагат с тежката работа на пехотинците.

Украйна се обърна към все повече технически трикове, за да остане в битката.

Евтините 3D-принтирани квадрокоптерни дронове сега имат по-голямо значение от пушките на фронта. Военноморските дронове докараха руския Черноморски флот до пристанище. Украинските дронове-прехващачи се оказаха толкова ефективни, че някои от тях бяха изпратени в Близкия изток, за да помогнат на иранските нападатели.

Наземният бой, сферата, която хората познават най-добре, е била последната граница. Затруднени от осеяния с отломки терен и лесна плячка за дроновете над главите им, наземните роботи бавно се утвърждаваха. Разработването им беше с по-нисък приоритет и носеше по-малко пари от преследването на въздушни дронове, чиито оператори с пъргави пръсти заслепяваха военния свят.

Механици и пехотинци, които видяха остра нужда от роботи, настояваха за своите аргументи. Един от първите беше капитан Александър Харковец, който сега командва батальона на наземните роботи на 93-та механизирана бригада.

Преди пълномащабното нахлуване на Русия, капитан Харковец ръководеше работилница за автомобилна електроника. През 2023 г., докато се биеше от къща на къща в руините на Бахмут, той се сви зад стена с пушката си и си помисли: Машините могат да правят това.

Когато дошла заповед за отстъпление, той оставил след себе си много мъртви другари. След това решил да използва уменията си на механик, за да не бъдат изоставени други войници, мъртви или живи.

Той закрепил кука и картечница към дистанционно управлявано превозно средство, за да издърпа падналите, осигурявайки прикриващ огън. По-късно през 2023 г. превозното средство било използвано за извличане на тяло, до което екип от специалните части не можел да стигне в продължение на седмица. Капитан Харковец заснел мисията и подготвил презентация, за да убеди командирите си да приемат наземния робот.

Украйна е изправена пред брутална математика.

Армията ѝ разполага с по-малко войници от Русия. Да поддържаш войниците живи е екзистенциална мисия.

Това стана по-трудно, тъй като зоната на поражение - лентата по фронта, където всяко движение води до унищожение от летящи дронове - се разширява безмилостно. На някои места тя сега се простира на около 15 мили назад. Стигането до позиция може да бъде по-опасно от задържането ѝ.

Наземните роботи промениха уравнението. Те са по-малки и по-бавни от пикапите, но са по-трудни за забелязване отгоре и не отделят телесна топлина. Когато бъдат взривени, никой не умира.

Машините имат своите граници. В равната степ те са като патета на лов. Робот не може да се катери по дърво, да скача в окоп или да импровизира, както може един войник. Инженерите се надпреварват да защитят превозните средства, като ги оборудват с миниатюрни противовъздушни системи.

Приятелският огън е друг проблем.

И все пак украинските власти казват, че вече не могат да си представят армия без наземни роботи. Страната планира да произведе 50 000 през 2026 г., повече от два пъти повече от миналогодишното производство. Военните изграждат център, посветен на системите.

Руската армия също използва наземни роботи, често за същите задачи, но много по-малко, отколкото Украйна.

За цената на едно бронирано пехотно превозно средство, каза Максим Василенко, ръководител на украинската асоциация на производителите на наземни роботизирани системи, една бригада може да закупи 77 наземни робота.

Наземните превозни средства струват средно около 24 000 долара, два пъти повече от тежкотоварен летящ дрон и много повече от малък квадрокоптер, снабден с експлозиви. Въздушните дронове могат да снабдяват войските по-бързо и да извършват многократни полети, въпреки че носят много по-малко багаж.