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Временно променят движението по северната тангента

От 8 до 18 ч. ремонт при 8-и км към пътен възел "Мрамор"

15.07.2026 | 06:45 ч. 0
Снимка АПИ

Снимка АПИ

Днес (15 юли) от 8 до 18 ч. променят временно организацията на движението при 8-и км на Северната скоростна тангента към пътен възел "Мрамор". Това съобщиха от пресцентъра на АПИ.

В участъка, който се намира в Софийска област ще се правят кратки ремонти по пътната настилка. Дейностите ще се извършват на етапи във всяка от лентите, а трафикът ще преминава през тези, по които не се работи. Скоростта на движение пък ще бъде ограничена до 30 км/ч. Ще бъде поставена и сигнализация.

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