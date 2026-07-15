Временно променят движението по северната тангента

Днес (15 юли) от 8 до 18 ч. променят временно организацията на движението при 8-и км на Северната скоростна тангента към пътен възел "Мрамор". Това съобщиха от пресцентъра на АПИ.

В участъка, който се намира в Софийска област ще се правят кратки ремонти по пътната настилка. Дейностите ще се извършват на етапи във всяка от лентите, а трафикът ще преминава през тези, по които не се работи. Скоростта на движение пък ще бъде ограничена до 30 км/ч. Ще бъде поставена и сигнализация.