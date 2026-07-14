Има цена, няма качество: Инспектори на "Мишлен", дойдоха и не одобриха София за своя гид

Инспекторите не включиха София като дестинация в престижния гид "Мишлен" след приключилия тази година одит.

Пръв за това сигнализира шеф Борис Петров с пост във фейсбук.

"София има тук-таме няколко готвача, но няма РЕСТОРАНТЬОРИ". Кога ще разберете, че като вземете някое амбициозно "лъвче" дето е завършило HRC и е ходило в няколко мишленови ресторанта дадете му куп пари, после вземете и накиприте някой "Герек" ще направите Мишленов ресторант? Чиповете, чиповете са ви объркани. Това е една от причините да се отделя и да се забавлявам с шепа гости. Горките хора в общината, които се мъчат толкова. Все едно във Второто Българско Царство да направиш европейци някои, които половината разделят стаите си с овцете и козите!

Ходете бе, гледайте как го правят хората, как правят ресторант, не е само кухня и копия от интернет, ходете и вижте, ако не го видите, просто значи няма да го достигнете никога. Ако ли не викайте Манчев и "Кошмари в Кухнята' и не мечтайте за "Червени Табелки" и не ми говорете за обединения, защото много от вас са жалки! И тези дето ви казват и пишат за вас, колко сте добри, и те са още по-жалки! Бях там, не защото искам табелка, а за да ви видя. Да видя какво ще кажете, когато ви кажат, че не ставате! Е, видях ви!

Исках да говоря, заглушаваха ме. Исках да им кажа, че 40 години правя само висша кулинария и нито ден кюфтета, и мога само да пожелая на тези "лъвчета" дето ме прекъсват като мен да работят само това което обичат, поне 40 години. Иначе единствено Токев можеше да ме прекъсне, защото заедно с него през 86-а година чистехме заедно скарата в Шератон. Но уви... Оставям ви да спите, молейки се един ден да се събудите! Вашият ш...н проблем не е обединението или Шеф Петров".

Според информация от проверката причините са комплексни и засягат основно обслужването, менюто, кухнята, но и цялостното ресторантско преживяване, каза шеф Петров пред TravelNews.

Сред основните констатации са слабости в обслужването, прекалено дълги и обемни менюта, които според инспекторите често са признак за използване на замразени продукти, както и сериозно разминаване между цените и качеството на предлаганата услуга.

Липсвали и достатъчно български вина в много от ресторантите. Според оценката на Michelin местната кухня и местните вина са сред ключовите елементи при оценяването на една дестинация. Инспекторите са отчели и липсата на обучени сомелиери или персонал, които да представят винените листи и да разказват на гостите за българските производители. Посочено е още, че в България все още липсват утвърдени традиции за предлагане на качествени вина на чаша.

В част от заведенията пък сервитьорите не владеели английски език на необходимото ниво.

Инспекторите дават положителна оценка на разнообразието от международни кухни в столицата. Според тях София разполага с добри японски, азиатски, турски, гръцки и средиземноморски ресторанти, но и при тях обслужването остава основен проблем.

Заместник-председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) Атанас Димитров заяви пред TravelNews, че докладът ще бъде подробно прегледан.

„Ще анализираме изцяло доклада и ще изготвим препоръки към ресторантьорите. Заедно с Общинското предприятие „Туризъм“ към Старична община ще бъдат предприети конкретни мерки за отстраняване на слабостите“, посочи Димитров.

Столичната община вече обяви, че поставя началото на амбициозна 18-месечна стратегия, чиято цел е да превърне града в разпознаваема европейска гастрономическа дестинация. Планът включва мерки за повишаване на качеството на обслужване, популяризиране на българските вина и местните продукти, подкрепа за независимите ресторанти и подобряване на градската среда, така че столицата да привлича повече туристи, които да остават по-дълго и да харчат повече.

Сред основните акценти в стратегията е въвеждането на общ стандарт за обслужване в ресторантите. Заведенията ще бъдат насърчавани да предлагат топло посрещане, професионално представяне на ястията и спокойна атмосфера, която да превръща храненето в запомнящо се преживяване.

Специално внимание ще бъде отделено и на българските вина. Планът предвижда местните сортове да заемат по-видимо място във винените листи, като се насърчава предлагането им на чаша и по-доброто им представяне пред гостите.

Друга важна цел е популяризирането на сезонната и автентична кухня. Ресторантите ще бъдат стимулирани да работят с кратки менюта, продукти с ясен произход и QR кодове, чрез които посетителите ще могат да научават повече за производителите и историята на използваните съставки.

От Столичната община подчертават, че преминаването на София през кулинарен одит не означава автоматично присъждане на ресторанти със звезди „Мишлен“. Одитът има за цел да оцени дали градът разполага с достатъчно развита и устойчива ресторантска екосистема, която да бъде включена в бъдеща селекция на престижния гид.