Кои са доходоносните професии и тези на бъдещето?

Ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи проф. д-р Миглена Темелков обясни по време на дискусиите в проекта на Bulgaria ON AIR "Бъдещето: От образование до кариера" какво означава професия с висока добавена стойност и такава с високи доходи.

"Две понятия трябва да се дефинират. От една страна - коя е професията, която носи по-високата добавена стойност. Можем да разгледаме дефиницията от няколко гледни точки. От една страна - каква е добавената стойност на тази професия за икономиката на бъдещето, колко полезна ще бъде. От друга страна - можем да говорим за добавената стойност, която би получавал човекът, който упражнява професията", каза тя.

Двете гледни точки - икономиката и индивидът

Проф. Темелкова обобщи, че когато говорим за професии с добавена стойност, трябва да гледаме от гледна точка икономическото развитие и от друга - от тази на индивида, който ще упражнява професията.

"Много от професиите, които в момента се търсят, са изключително доходоносни - инженери по телемедицина, инженери, които проектират софтуер, но в медицината, инженери, които обезпечават задвижване на стави. Днес това са професии, които могат да осигурят висок доход, но в следващите години това също ще бъдат високодоходоносни професии", прогнозира ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи.

По думите ѝ те ще претъпяват изменения и потребности от надграждане на знанията на хората, които ги упражняват.

Променя ли се представата за успешна професия

"Онези професии, които пазарът на труда вече не търси толкова упорито, отстъпват и в кандидатстудентските желания. Има отлив от специалностите, свързани с програмирането, за сметка на специалности, в които също има програмиране, но насочени към задоволяване на други потребности на пазара", анализира проф. Темелкова.

Пред университетите стои предизвикателството да изпреварят потребностите на бизнеса, добави тя.

"Ако искаме да имаме икономика, основана на знанието, 10-годишният период е твърде кратък. Бъдещето е многопрофилно", подчерта още проф. Темелкова.