Лили Иванова почете Надежда Захариева: Лек полет, скъпа приятелко!

Лили Иванова отдаде почит на голямата българска поетеса Надежда Захариева, която почина на 81-годишна възраст.

В публикация във Facebook певицата благодари за дългогодишното им приятелство и за текстовете, които Захариева остави след себе си.

"Поклон пред паметта на голямата българска поетеса Надежда Захариева! Скъпа приятелко, Надежда Захариева, благодаря за прекрасните текстове, уважението и истинското ни приятелство! Твоето творчество остава вечно! Лек полет и мир на душа ти и тази на големия български поет Дамян Дамянов! Почивайте в мир!", написа Лили Иванова.

Към думите си тя публикува и стихотворението "Сълза" на Надежда Захариева.

Свързани статии Почина поетесата Надежда Захариева

По-рано семейството на поетесата съобщи за кончината ѝ с емоционално послание във Facebook.

"С огромна болка съобщаваме, че нашата обичана майка и баба Надежда вчера пое по своя последен път. Тя остави след себе си следа в сърцата на много хора и ще продължи да живее в паметта ни", написаха близките ѝ.

Надежда Захариева беше съпруга на поета Дамян Дамянов и автор на текстовете на редица емблематични български песни, сред които "Разпилей ме ти цялата" на Лили Иванова, "Може би" на група Сигнал и "Любовта е" на Хайгашот Агасян.