Поправка в закона блокира колективните искове срещу институциите за опасните пътища

Законова поправка на практика отнема правото на гражданите да водят колективни искове срещу институциите заради опасната пътна инфраструктура у нас.
Идеята за колективен иск срещу държавата се е зародила след поредната тежка катастрофа на автомагистрала "Тракия".
Когато обаче юристите са започнали подготовка по делото, са се сблъскали с неочаквана законова пречка.
"Можем да завеждаме колективни искове към държавата за каквото решим, просто няма да бъдат допуснати за разглеждане. Единият възможен вариант е да заведем делото като индивидуално, вторият е да продължи с колективния иск въпреки поправката. Ще опитаме, завеждайки делото, да отправим искове в съда след образуване на делото да сезира Конституционния съд за ограничаването на гражданите да търсят правата си в съда", заяви адвокат Елица Буенова в "България сутрин".
Очаква се голям интерес към делото
По думите ѝ делото се очаква да бъде голямо, защото интересът е голям и се очаква да се включат много хора.
"Разпоредбата е плод на проект на Министерството на икономиката, за да отговори на директива. Имало е обществено обсъждане, но поставям под съмнение, че тази промяна е била част от този проект.
Това е направено след двата колективни искове към Столичната община за мръсния въздух и за изместването на трамвайното трасе, които са най-големите в България и бяха спечелени", допълни юристът за Bulgaria ON AIR.
Държавата е изплашена, че хората ще се "светнат" и ще започнат да действат, според адв. Буенова.
"Това не затваря нашата врата, а за всички колективни държавни искове срещу която и да е институция. Колективният иск защитава общия интерес на огромна група хора, които не е нужно да са увредени, а само да са застрашени. Ако е индивидуален искът, човекът съди държавата заради щета, която му е нанесена", изтъкна гостът.
"Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" е изготвила доклад, в който пише, че едва 16% от пътищата отговарят на някакви изисквания на закона и европейските правила. Накрая се казва, че Държавната агенция ще продължи да следи, просто информира нещо, което всички знаем. Няма последващо действие", обясни адв. Буенова.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.