Шпионин и бивш полицай признаха, че са убили жената, която взриви Вадим Ермолаев

Общоевропейското издирване на жената, заподозряна за атентата срещу украински магнат в Монако, приключи внезапно във вторник, когато властите в Киев съобщиха, че тя е била застреляна от предполагаемите си съучастници, сред които е и действащ агент на украинското разузнаване.

Анастасия Березовска беше обвинена от Интерпол в дистанционно детониране на взривно устройство, пълно с метални болтове и сачми, което избухна на входа на луксозна жилищна сграда на тиха хълмиста улица с изглед към Средиземно море, ранявайки трима членове на едно и също семейство.

Въпреки че жертвите не бяха идентифицирани от властите, полицейски източници съобщиха на френски медии, че това са 58-годишният Вадим Ермолаев, мултимилионер от украински произход, неговата дългогодишна партньорка Анна Насобина на 46-години, и 13-годишният син на бизнесмена. Смята се, че Насобина е загубила и двата крака при експлозията. Ермолаев остава в болница в Ница под засилена полицейска охрана, но състоянието му не се смята за критично. Младежът се отърва с леки наранявания.

След атаката 39-годишната Березовска е избягала в близката Франция, след това в Италия, преминала е през няколко европейски страни и е пристигнала в Германия, където се смята, че живее от началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г., съобщи Морган Реймънд, заместник-главният прокурор в Монако. Въпреки че Интерпол издаде международна червена бюлетина за ареста ѝ, следите изчезнаха.

Новината, че Березовска е била застреляна, беше съобщена за първи път рано вчера от уебсайта "Украинска правда", който съобщи, че тялото ѝ е било открито около 23:00 часа в понеделник, точно извън Киев. Полицията бързо потвърди съобщението и заяви, че тялото ѝ е било заровено в импровизиран гроб и че има огнестрелни рани в главата.

Двама заподозрени са били задържани, съобщи полицията. Единият е действащ офицер от украинската военна разузнавателна агенция "Гур", а другият е бивш служител на реда. Березовска е пристигнала в Украйна на 1 юли, съобщи полицията. Бомбардировката в Монако е станала на 29 юни. Не е ясно как тя се е върнала в страната.

Полицията съобщи, че и двамата мъже са задържани, след като е установено, че са превели средства в криптовалутата и банковите сметки на Березовска. Властите също така казаха, че тя е била във връзка с членове на семейството си след завръщането си от Монако. Те обаче не са идентифицирани. Нито един от заподозрените не е назован.

По време на разпит бившият служител на HUR признал, че той и другият заподозрян са убили Березовска

Той казал, че началниците му не са били наясно с действията му.

Полицията заяви, че властите в Монако са били информирани. Подобни изявления бяха публикувани от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и главната прокуратура в Киев, пишат от The Times. Тялото на Березовска е открито в резултат на информация, получена от един от заподозрените, съобщи полицията. Те също така заявиха, че са открили мазе, наподобяващо камера за мъчения, по време на претърсване на дома на бившия служител на реда.

Видео, публикувано от главната прокуратура, показва тъмна стая, съдържаща чукове и други тъпи предмети и нещо, което изглеждаше като петна от кръв. Не е ясно кой е бил държан там.

Длъжностни лица в Монако заявиха миналата седмица, че Березовска е извършила "щателно планирания" бомбен атентат с неназовани съучастници.

"Тя не би действала сама", категоричен бе Реймънд. "Разследването разкри съществуването на съучастници и някой, който е дал заповед за атаката."

Според Le Figaro, следователите смятат, че СБУ може да е организирала бомбения атентат, насочен срещу Ермолаев. Украинската служба за сигурност не е коментирала твърденията.

Новината за смъртта на Березовска се разпространи, докато президентът Зеленски беше на среща на върха на НАТО в Анкара

Украинският лидер вероятно ще трябва да отговаря на въпроси от страна на западните си съюзници, поне насаме, относно очевидното участие на офицер от HUR в атака на европейска земя. Експлозията стана дни преди германските прокурори да обвинят "държавните власти в Украйна", че са наредили на офицер от украинската армия да взриви газопроводите "Северен поток", свързващи Русия с Европа през 2022 г.

Березовска е от Луганска област в Източна Украйна, според Der Spiegel. Твърди се, че се е преоблякла като мъж по време на нападението, преди да избяга от местопрестъплението.

Ермолаиев е предприемач в недвижими имоти от Днепър. Той беше обявен от Forbes за 45-ия най-богат човек в Украйна през 2021 г. с богатство от 220 милиона долара. Той беше санкциониран от Киев през 2023 г. заради това, което службите за сигурност определиха като бизнес с алкохол в Крим, полуостровът, анексиран от Москва през 2014 г.

Артур, най-големият му син, беше арестуван в Кипър миналата година и екстрадиран в Естония, където беше осъден за управление на кол центрове в Днепър, които измамиха жителите на Европейския съюз със 100 милиона евро. Той беше глобен с 8,5 милиона евро и получи условна присъда. В Украйна имаше спекулации, че бомбардировката може да е резултат от спор за кол центровете.

Ермолаев призна пред Forbes, че се е отказал от украинския си паспорт и е приел кипърско гражданство. През 2022 г. той беше посочен от "Украинска правда" като един от "голям брой украински ВИП бежанци", които са прекарали войната в Монако, Монте Карло и Ница. Въпреки че се твърди, че е правил бизнес в Крим - твърдение, което той определи като "сюрреалистично", Ермолаев публично осъди руската инвазия.