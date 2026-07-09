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Украйна: Поразени са 12 руски танкера през нощта в Азовско море

Това е поредният подобен удар, целящ изолирането на окупирания от Русия Крим

09.07.2026 | 12:47 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Украйна е поразила 12 руски танкера в Азовско море през нощта, съобщи днес генералният щаб на украинските въоръжени сили. Това е поредният подобен удар, целящ изолирането на окупирания от Русия Крим, предаде Ройтерс.

Корабите са били използвани за снабдяване с гориво на руската армия, както и за превоз на нефт и нефтопродукти в заобикаляне на международните санкции, посочи  генералният щаб в Телеграм.

В информацията се добавя, че са били ударени също така един влекач и един кораб за сухи товари.

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Междувременно украинските военновъздушни сили съобщиха, че са свалили 72 от изстреляните 94 руски дрона, предаде укринформ.

Вчера вечерта руските сили са изстреляли две балистични ракети "Искандер-М" от Крим, както и 94 бойни дрона от различни видове, допълва агенцията. Двете ракети и 19 дрона са поразили 13 обекта.
(БТА)

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Тагове:

войната в Украйна руски танкери Азовско море
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