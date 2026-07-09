Украйна: Поразени са 12 руски танкера през нощта в Азовско море

Украйна е поразила 12 руски танкера в Азовско море през нощта, съобщи днес генералният щаб на украинските въоръжени сили. Това е поредният подобен удар, целящ изолирането на окупирания от Русия Крим, предаде Ройтерс.

Корабите са били използвани за снабдяване с гориво на руската армия, както и за превоз на нефт и нефтопродукти в заобикаляне на международните санкции, посочи генералният щаб в Телеграм.

В информацията се добавя, че са били ударени също така един влекач и един кораб за сухи товари.

Междувременно украинските военновъздушни сили съобщиха, че са свалили 72 от изстреляните 94 руски дрона, предаде укринформ.

Вчера вечерта руските сили са изстреляли две балистични ракети "Искандер-М" от Крим, както и 94 бойни дрона от различни видове, допълва агенцията. Двете ракети и 19 дрона са поразили 13 обекта.

(БТА)