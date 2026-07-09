ЕП: Сърбия подкопава суверенитета на съседите си, трябва да избере между ЕС и Русия

Европейският парламент осъди политиката на Сърбия за подкопаване на суверенитета на съседните държави в Западните Балкани. Според институцията страната е в застой по пътя си към членство в Европейския съюз заради отстъпление в областта на върховенството на закона, демокрацията и съгласуването с Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, предаде БГНЕС.

Позицията е заложена в новоприета резолюция на Европейския парламент.

"Европейският парламент отново подчертава, че Западните Балкани в настоящия геополитически контекст имат стратегическо значение за сигурността и стабилността на Европейския съюз като цяло. Подчертава, че Сърбия, поради своя размер и геополитическо положение, оказва пряко влияние върху цялостната стабилност на региона, и осъжда опитите ѝ да установява сфера на влияние и действията, с които подкопава суверенитета на съседните държави", се казва в документа.

Европейският път под въпрос

В резолюцията се изразява съжаление, че ключовите ангажименти на Сърбия, записани в неофициалния документ - т.нар. нонпейпър - от ноември 2024 г., в голямата си част не са изпълнени. Целта на документа беше да бъдат преодолени оставащите пречки пред откриването на Клъстер 3.

В този контекст Европейският парламент осъжда и острата реторика на сръбското правителство срещу държавите членки, които не подкрепиха отварянето на този преговорен клъстер.

Евродепутатите подчертават, че доверието в процеса на разширяване трябва да бъде запазено чрез последователно прилагане на строги и справедливи условия, като същевременно се признават реформаторските усилия, когато има основания за това.

В резолюцията се припомня, че Сърбия определя членството в ЕС като своя стратегическа цел, но се отбелязва, че декларативните ангажименти не са последвани от реални действия. Според Европейския парламент това продължително разминаване налага ясно изясняване на европейската ориентация на страната.

Сръбските власти са призовани с конкретни действия да покажат трайна ангажираност към европейските ценности и стандарти, както и последователност в стремежа към членство в ЕС.

Между ЕС и Москва

Европейският парламент настоява Сърбия ясно и последователно да демонстрира геополитическата си ориентация към Европейския съюз, включително чрез пълно съгласуване с Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС. Особен акцент е поставен върху ограничителните мерки, наложени заради руската агресия срещу Украйна.

В документа се изразява безпокойство, че Сърбия все още не е напълно съгласувала политиката си с тази на ЕС, като със съжаление се отбелязва, че степента на съответствие е сред най-ниските от всички страни кандидатки.

Европейският парламент подчертава, че пълното съгласуване е безусловно изискване за членство. В резолюцията се приветства неотдавнашното присъединяване на Сърбия към някои решения на Съвета на ЕС, но се уточнява, че избирателното съгласуване не е достатъчно.

Евродепутатите изразяват съжаление от продължаващите тесни отношения и задълбочаващото се партньорство между Сърбия и Русия. Според тях това поставя под съмнение стратегическата ориентация на Белград и подкопава доверието в европейския път на страната.

В резолюцията се посочва, че европейското бъдеще на Сърбия изисква ясен стратегически избор. Политиката на балансиране между ЕС и други геополитически фактори не е съвместима с политическото доверие, което се очаква от страна кандидатка. Властите в Белград са призовани да се въздържат от публични послания и действия, които противоречат на основните външнополитически и отбранителни позиции на ЕС.

Руско и китайско влияние

Особено безпокойство Европейският парламент изразява заради руските и китайските инвестиции в Сърбия и нарастващото им влияние върху политическите и икономическите процеси в региона.

В резолюцията се осъжда и руската намеса във вътрешните работи на Сърбия. Припомня се, че страната активно се използва като регионална платформа за разпространение на дезинформация в Западните Балкани.

"Европейският парламент изразява безпокойство и от продължаващото военно укрепване на Сърбия, съпроводено с все по-остра реторика срещу съседните държави, задълбочаване на сътрудничеството с Китай в областта на сигурността и отбраната, включително чрез съвместни учения на специалните части, разширяване на стратегическите споразумения и нарастващо присъствие на китайски технологии за сигурност и наблюдение", се посочва в документа.

"Категорично осъжда неотдавнашното придобиване на китайски балистични ракети "въздух-земя" CM-400AKG, като предупреждава, че подобно въоръжаване нарушава регионалния баланс в сферата на сигурността и добросъседските отношения с държавите членки на НАТО. Подчертава, че тази покупка противоречи на Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС и поражда сериозни въпроси относно геополитическата ориентация на Сърбия."

Европейският парламент осъжда и факта, че Сърбия се е превърнала в база за дейността на руските разузнавателни служби в Европа. В документа се изразява сериозно безпокойство от достоверни информации, че страната е станала важно оперативно средище за руски хибридни и дестабилизиращи дейности.

Сред тях се посочват организиране на провокации, разпалване на етническо и религиозно напрежение в държави членки на ЕС, както и обучение и изпращане на лица за дестабилизиращи действия в Европа и съседните региони.

Сръбските власти са призовани спешно да разследват, предотвратяват и преследват подобни дейности.

Условията за напредък

Европейският парламент изразява съжаление, че Сърбия е постигнала ограничен или никакъв напредък по изпълнението на критериите в редица преговорни глави.

В резолюцията се повтаря, че преговорите за присъединяване могат да напреднат едва след като Сърбия се присъедини към санкциите на ЕС срещу Русия и постигне измерим и устойчив напредък в областта на върховенството на закона, свободните и честни избори, борбата с корупцията и организираната престъпност, независимостта на съдебната власт, свободата на медиите, реформата на държавната администрация и функционирането на демократичните институции.

От Европейската комисия се иска последователно да прилага принципа "основите на първо място" и всеки сериозен регрес да бъде отразяван в обхвата и интензивността на предприсъединителната финансова помощ.

Европейският парламент отново изразява безпокойство от "снизходителния подход" на Европейската комисия към Сърбия въпреки многогодишното отстъпление в областта на върховенството на закона, демокрацията и основните права, както и дестабилизиращото влияние на страната в региона.

Евродепутатите призовават Комисията по-последователно да защитава основните ценности на ЕС, да използва по-ясен език спрямо Сърбия и открито да посочва сериозните ѝ недостатъци, липсата на напредък и регреса.

Дезинформация и ниска подкрепа за ЕС

Резолюцията предупреждава и за възможни опити на Сърбия да забави европейската интеграция на съседните държави. Белград е призован допълнително да хармонизира визовата си политика със списъка на държавите, чиито граждани се нуждаят от виза за влизане в ЕС.

Европейският парламент изразява съжаление от ниската обществена подкрепа за членството на Сърбия в ЕС. Според резолюцията това е резултат от "дългогодишен манипулативен антиевропейски наратив, разпространяван от контролирани от властта медии, както и от отделни високопоставени държавни служители и представители на управляващата партия".

Сърбия е призована да се бори с дезинформацията, включително с тази, свързана с руската агресия срещу Украйна, да прекрати собствените си подкрепяни от държавата кампании за дезинформация и да насърчава последователна и конструктивна европейска ориентация.

В същото време Европейският съюз е призован да засили сътрудничеството с организациите на гражданското общество в Сърбия, за да укрепи демократичната устойчивост и противодействието срещу хибридните заплахи.

Спорът около Клъстер 3

Приемането на резолюцията съвпадна с обсъжданията между държавите членки на ЕС за възможността да бъдат продължени преговорите за присъединяване на Сърбия и да бъде открит Клъстер 3.

В навечерието на гласуването, на 7 юли, в Европейския парламент се проведе дебат, по време на който еврокомисарят Марта Кос защити препоръката на Европейската комисия за откриване на Клъстер 3 със Сърбия. По думите ѝ не бива да се допуска страната да изостава в процеса на европейска интеграция, докато останалите кандидатки напредват.

Повечето евродепутати, участвали в дебата, обаче се обявиха против отварянето на Клъстер 3.