Дилърите от "Дружба" се движели с тротинентки, пласирали дрогата край училища ВИДЕО

Седем души са задържани при специализираната операция на ГДБОП срещу разпространението на наркотици в столичния квартал "Дружба". Повдигнати са им обвинения и са наложени мерки за неотклонение.

Това съобщиха на брифинг заместник градски прокурор и говорител на СГП Десислава Петрова, старши комисар Дарин Костов, заместник-директор на ГДБОП, комисар Ангел Папалезов - началник отдел "Kриминална полиция", ГДНП.

Петима са обвинени за разпространение на различни видове дрога, а един от тях и за държане с цел разпространение в големи размери.

Откритата дрога е от различни видове - амфетамини, коноп, метамфетамин, MDMA и кокаин, обясни Петрова. Смята се, че от гаража в адреса, където бяха задържани мъжете, дрогата е качвана в апартамент. Там постоянно имало човек, от когото пласьорите зареждали.

По данни на разследващите дилърите са използвали електрически тротинетки, за да се придвижват бързо и да разпространяват наркотични вещества, включително в райони около училища.

Бандата била следена около 2 месеца от полицията и ГДБОП. Бил разработен план за действие след съгласуване с главния секретар на МВР и така били задържани.

Част от причината да действат по-бързо, но и с доказателства било именно това, че пласират на младежи, обясниха зам. шефът на ГДБОП Дарин Костов и началникът на отдел "Криминална полиция" в ГДНП Ангел Папалезов.

Папалезов посочи, че МВР следи за дрога в и около заведения и места, където се събират тийнейджъри.

Те обясниха, че усилията на МВР в борбата срещу дрогата са постоянни, а не само след случая, при който ученичка на 16 години загина след падане от петия етаж на блок в Благоевград.

По време на брифинга представители на полицията и прокуратурата съобщиха, че годишно в страната се провеждат между 13 000 и 15 000 операции по линия на противодействието на наркотрафика и наркоразпространението.