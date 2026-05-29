Драма във Варна: Украинска гимнастичка закри очи и уши при руския химн ВИДЕО

Руската гимнастичка Яна Заикина спечели златния медал в упражнението с лента на Европейското първенство по художествена гимнастика за юноши във Варна. Второ място зае София Краинска от Украйна, а трето - Мелиса Дите от Германия.
По време на церемонията по награждаване, когато зазвуча руският химн, София Краинска сложи слушалки в ушите си и покри очите си с ръце. Този момент беше заснет на видео от Руската федерация по гимнастика.
The Russian anthem has been played at a European Gymnastics Championship for the first time in five years, and the Ukrainian runner-up appeared to cover her ears as it played.
Russia’s Yana Zaikina won gold in the junior ribbon event in Varna, Bulgaria. Ukraine’s Sofia Krainska… pic.twitter.com/lDNwpDSFbi— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) May 28, 2026
Украинката Варвара Чубарова направи подобно нещо по време на церемонията по награждаване в дисциплината с топка. Победителка беше Кира Бабкевич от Беларус, а по време на церемонията прозвуча беларуският химн.
"Днес украинските гимнастички бяха принудени да стоят и да слушат химна на страна, която бомбардира домовете им, разрушава градовете им и краде детството им всеки ден. Решението да се позволи на руските спортисти да се състезават отново със своето знаме и химн не е "неутрално". Това е пряко унижение за украинските спортисти, които продължават да тренират под сирени за въздушна тревога, затъмнения, тревожност и война. Тези момичета дойдоха да представят страната си с достойнство. Вместо това бяха поставени в ситуация, която обижда тяхната чест, болка и реалност. Спортът не може да съществува извън човечеството. И няма нищо честно в това да се иска от деца, засегнати от войната, да аплодират символите на държавата-агресор. Зад всяка украинска гимнастик днес стои устойчивост, смелост и сила, далеч отвъд самия спорт", гласи публикация от фотографа на отбора Мария Музиченко, която Краинска е споделила в Instagram профила си.
Ксения Савинова спечели първия си медал на Европейското първенство, заемайки второ място в дисциплината с обръч.
Sofiia Krainska (from Ukraine) recieves her silver medal and covers her ears and eyes during the russian national anthem.
European Junior Championships in rhythmic gymnastics. Varna, Bulgaria.
Instagram: @sofiia_krainska pic.twitter.com/j9RnPt1ooC— Sebastian Spjuth 🇸🇪 🇺🇦 (@SSpjuth) May 29, 2026
Яна Заикина и Ксения Савинова са състезателки в Академията по художествена гимнастика "Небесна благодат", основана от олимпийската шампионка Алина Кабаева, която се смята за любовница на руския президент Владимир Путин и майка на две от децата му.
За първи път от 2022 г. насам гимнастички от Русия и Беларус участват в международни състезания със свое знаме и химн. Международната федерация по гимнастика отмени ограниченията на заседанието си на 16 и 17 май.
Руските гимнастички бяха блокирани да участват в състезания под егидата на Международната федерация по гимнастика през 2022 г., но им беше разрешено да се състезават като неутрални състезателки, считано от 2024 г.