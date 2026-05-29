Драма във Варна: Украинска гимнастичка закри очи и уши при руския химн ВИДЕО

Подобни сцени имаше и по време на химна на Беларус

29.05.2026 | 09:34 ч. Обновена: 29.05.2026 | 16:11 ч.
Снимка: Стопкадър Instagram/muzychenko.photos

Руската гимнастичка Яна Заикина спечели златния медал в упражнението с лента на Европейското първенство по художествена гимнастика за юноши във Варна. Второ място зае София Краинска от Украйна, а трето - Мелиса Дите от Германия.

По време на церемонията по награждаване, когато зазвуча руският химн, София Краинска сложи слушалки в ушите си и покри очите си с ръце. Този момент беше заснет на видео от Руската федерация по гимнастика.

Украинката Варвара Чубарова направи подобно нещо по време на церемонията по награждаване в дисциплината с топка. Победителка беше Кира Бабкевич от Беларус, а по време на церемонията прозвуча беларуският химн.

"Днес украинските гимнастички бяха принудени да стоят и да слушат химна на страна, която бомбардира домовете им, разрушава градовете им и краде детството им всеки ден. Решението да се позволи на руските спортисти да се състезават отново със своето знаме и химн не е "неутрално". Това е пряко унижение за украинските спортисти, които продължават да тренират под сирени за въздушна тревога, затъмнения, тревожност и война. Тези момичета дойдоха да представят страната си с достойнство. Вместо това бяха поставени в ситуация, която обижда тяхната чест, болка и реалност. Спортът не може да съществува извън човечеството. И няма нищо честно в това да се иска от деца, засегнати от войната, да аплодират символите на държавата-агресор. Зад всяка украинска гимнастик днес стои устойчивост, смелост и сила, далеч отвъд самия спорт", гласи публикация от фотографа на отбора Мария Музиченко, която Краинска е споделила в Instagram профила си. 

Ксения Савинова спечели първия си медал на Европейското първенство, заемайки второ място в дисциплината с обръч.

Яна Заикина и Ксения Савинова са състезателки в Академията по художествена гимнастика "Небесна благодат", основана от олимпийската шампионка Алина Кабаева, която се смята за любовница на руския президент Владимир Путин и майка на две от децата му. 

За първи път от 2022 г. насам гимнастички от Русия и Беларус участват в международни състезания със свое знаме и химн. Международната федерация по гимнастика отмени ограниченията на заседанието си на 16 и 17 май.

Руските гимнастички бяха блокирани да участват в състезания под егидата на Международната федерация по гимнастика през 2022 г., но им беше разрешено да се състезават като неутрални състезателки, считано от 2024 г.

София Краинска художествена гимнастика Европейско първенство по художествена гимнастика Русия Украйна
