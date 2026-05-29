Работник на 35 години падна от петия етаж в Сливен

Мъж на 35 години е паднал от петия етаж на сграда в Сливен. Предполага се, че той е бил част от бригада, която е санирала блока.

35-годишен мъж падна от петия етаж на жилищна сграда в Сливен, съобщи bTV.

От полицията в Сливен потвърдиха за инцидента и казаха, че е информирана и Инспекцията по труда.

Мъжът е с множество наранявания и откаран е от екип на Спешна помощ в болница, съобщава bTV.

На място има полиция, а периметърът е отцепен.