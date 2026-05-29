Брад Пит с голяма съдебна победа срещу Анджелина Джоли

Брад Пит постигна съдебна победа в продължаващата битка за "Шато Миравал" (Château Miraval) с бившата си съпруга Анджелина Джоли.

Според съдебни документи, получени и цитирани от Page Six, съдия в Мичиган е постановил в четвъртък, 28 май, че адвокатите на страната на Stoli неправомерно са блокирали показания по време на ключов разпит, свързан с делото.

Stoli Group е международна компания за спиртни напитки и вина, най-известна с водката Stolichnaya, а Tenute del Mondo е нейното винено подразделение. Именно Tenute del Mondo купува дела на Анджелина Джоли в "Шато Миравал" през 2021 година

Съдът е установил, че бившият главен юрисконсулт на Stoli - Тод Кулиба - неправомерно е бил инструктиран да не отговаря на 33 въпроса по време на разпит през декември, свързан с продажбата през 2021 г. на дела на Джоли във френския винен бизнес.

"Блокирани въпроси" и нов разпит

Сред "блокираните въпроси" са били такива за участието на Юри Шелфер - крайният действителен собственик на Stoli - в продажбата от страна на Джоли на нейния непряк дял в "Шато Миравал" на компанията.

Съдията е постановил, че адвокатската тайна не се разпростира върху бизнес аспектите на сделката, които според съда могат да бъдат обект на разпит. В резултат Кулиба е получил разпореждане да се яви на нов разпит и да отговори на въпросите, които преди това са били "блокирани", както и на свързани последващи въпроси, въпреки възраженията от страна на Stoli.

Последното решение бележи нов обрат в съдебната битка между 62-годишния Пит и 50-годишната Джоли за "Шато Миравал".

Спорът за френската винарна

Пит за първи път заведе дело през 2022 г., твърдейки, че бившата му съпруга е продала своя дял от "Шато Миравал" на Tenute del Mondo, въпреки предишно споразумение, според което нито един от двамата няма право да го направи без одобрението на другия.

Джоли отрече да е имало такова споразумение и отговори с насрещен иск, в който твърди, че актьорът и продуцент е "водил отмъстителна война срещу" нея.

Решението идва само няколко седмици след като Джоли постигна собствена съдебна победа, когато съдия от Висшия съд на Лос Анджелис (Los Angeles Superior Court) отхвърли опита на Пит да я принуди да предаде набор от лични имейли, свързани със спора за винарната, като постанови, че той не е изпълнил изискванията, за да преодолее претенциите за адвокатска тайна.

Искането беше "отхвърлено без предрешаване", което означава, че звездата от "Формула 1: Филмът" ("F1: The Movie") може да повдигне въпроса отново по-късно.

По това време източник заяви пред Page Six: "Прави впечатление колко много документи Джоли е задържала като привилегировани. Тези имейли са само част от доказателствата по делото."

Пит вече беше постигнал отделна победа в процеса по събиране на доказателства през декември 2025 г., когато съдия разпореди на Джоли да предаде определена нередактирана комуникация, която не е с адвокати и е свързана със спора за винарната.

Джоли и преди е обвинявала Пит, че води "отмъстителна война" срещу нея чрез съдебни дела, докато страната на Пит твърди, че задържаната комуникация е ключова за разбирането на продажбата.

Разводът приключи след повече от осем години

Звездата от "Кешбол" ("Moneyball") финализира продължилия години развод с актрисата от "Господарка на злото" ("Maleficent") през декември 2024 г., слагайки край на повече от осем години съдебни процедури.

Бившата двойка има шест деца: 24-годишния Мадокс, 22-годишния Пакс, 21-годишната Захара, 19-годишната Шайло и 17-годишните близнаци Нокс и Вивиан.