МРРБ назначи проверка на комплекс "Астория“ в к. к. "Елените“

Поля Занева-Димитрова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и временно изпълняващия длъжността директор на Дирекцията за национален строителен контрол инж. Георги Даракчиев проведоха среща с представители на собственици на обекти от комплекс “Астория“ в к. к. “Елените“.

По време на разговора зам.-министър Димитрова информира, че е назначена нова проверка по казуса със законността на обекта. Извършва се нов преглед на документацията за комплекса – проекти, протоколи, актове и други документи. През следващата седмица ще бъде направена и проверка на място, като тя ще бъде извършена от служители на РДНСК-Варна.

Инж. Даракчиев обърна внимание, че без съответните присъединявания няма как една сграда да бъде приета и въведена в експлоатация. Във връзка с това обследването ще обхване и инженерната инфраструктура за комплекса – водоснабдяване, канализация и електричество.

Представителите на собствениците изразиха готовност да предоставят наличната информация за участниците в строителството на комплекса и документите, с които разполагат, така че сградите, в които имат собственост, да бъдат въведени в експлоатация в съответствие с изискванията на закона. / БГНЕС