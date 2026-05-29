Войната вече е тук: Румъния уведоми НАТО за руския дрон, който рани двама в жилищен блок ВИДЕО

В румънската община Галац руски дрон се разби в жилищен блок, след което последва експлозия и пожар в апартамент, разположен на 10-ия етаж. Това съобщи Румънски главен инспекторат за извънредни ситуации, цитиран от News.ro.

Според първоначалните данни двама души са били ранени и са откарани в болница, а двама са получили паник атаката и им е оказана помощ на място.

Досега не са идентифицирани други дронове, приближаващи към Румъния.

Пожарът е потушен малко след инцидента. На мястото на експлозията е отишъл екип за разследване, специализиран в експлозии, състоящ се от полицаи от отдела за криминални разследвания и Националния институт по криминалистика към IGPR.

"Според разследванията, извършени от специалисти на SRI на място, целият взривен заряд на дрона е експлодирал", съобщава институтът.

70 души са евакуирани, а евакуацията на останалите стълбища на сградата не се е наложила.

Полицията в Галац съобщава, че до приключване на разследването в района, движението по пътищата е ограничено в двете посоки на улица "Бръилей", между кръстовищата с улиците "Рошиори" и "Траян".

"Препоръчваме на участниците в движението да използват алтернативни маршрути, за да избегнат засегнатата зона", съобщиха служители на IIPJ Галац.

Министерството на отбраната съобщава, че от началото на войната в Украйна фрагменти от дронове са били идентифицирани на румънска територия в 47 ситуации, 12 само тази година, според News.ro.

Защо дронът не е бил свален?

Говорителят на Министерството на националната отбрана Кристиан Поповици заяви в петък сутринта пред Digi24, че Румъния "не може да рискува да създаде повече заплахи, отколкото може да предотврати", като същевременно заяви, че "армията има строги ограничения".

"Издадохме съобщение R0-Alert няколко минути преди дронът да се разбие в Галац. Нямаше човешки жертви, апартаментът беше засегнат от пожар. Две стълбищни клетки бяха засегнати, асансьорната шахта и пет коли са повредени след този инцидент. Двама души бяха леко ранени. Жителите остават евакуирани, докато колегите приключат проверките си, включително на конструкцията на блока", съобщи ръководителят на спешната служба Раед Арафат.

"Русия наистина идват за нас"

Кметът на Галац Йонуц Пучеану заяви пред Digi24 в петък сутринта, след като дрон удари жилищен блок в центъра на града, че "Румъния трябва да възприеме различна логика и да бъде по-подготвена", за да се справи с тези инциденти. "Нещо трябва да се направи", предупреди кметът.

"Абсолютно жалко от военна гледна точка. Беше малък дрон. Наистина има дупка в покрива на блока, точно над апартамента. Слава Богу, че е така, всъщност е паднал над коридора. Представете си, ако беше над спалнята, най-вероятно двамата души, за които говорим сега, които са живи, щяха да загинат. Определено трябва да се направи нещо и не искам да бъда само един от онези хора в района на местната власт, които просто казват, че трябва да се направи нещо. Със сигурност сме на ръба на зона на конфликт, използват се повече или по-малко конвенционални оръжия. Мисля, че Румъния трябва да влезе в различна логика и да види, че наистина, независимо дали са случайни или умишлени, подобни елементи навлизат в нашето въздушно пространство.“ Мисля, че трябва да сме малко по-подготвени", каза кметът на Галац.

Кметът твърди, че конструкцията на блока не изглежда да е засегната, но се правят проверки в тази връзка.

"Трябва да оставим специалистите да говорят. Влязох в апартамента, бях на блока, бях близо до блока, доколкото мога да преценя какво означава съпротивителна структура, не ми се стори чак толкова засегнато. Но отново, това е просто мнение на човек, който няма необходимите изследвания", каза той.

Пучеану заяви, че властите е трябвало да осигурят по-последователно обучение на гражданите за това какво да правят в подобни ситуации.

"Трудно е да се повярва, че трябва да се събудиш за една минута, в 2:00 часа сутринта, от съня си, да вземеш децата си и да се отправиш накъде? Тези убежища наистина функционират, но нямат капацитет да поберат цялото население на Галац. Това е реалност и трябва да я кажем. Ние, местните власти, смятаме, че предприехме грешен подход. Мисля, че трябваше да предоставим по-последователно обучение на гражданите какво трябва да правят в подобни ситуации, просто го избягвахме от желанието да не ги паникьосваме, да не им създаваме усещането, че идва война. Защото, ако властите дойдат и ви кажат, че трябва да ви приютят тук, най-вероятно ще изпаднете в някаква форма на психоза: "Господине, руснаците наистина идват за нас", но вижте, волно или не, ние сме в това положение и мисля, че трябва да се осмелим и да обясним на хората какво трябва да правят", заяви кметът.

"Войната вече е тук"

Богдан Родяну, който е от Галац, казва, че дронът е ударил асансьорната шахта на десететажна сграда, разбил се е на покрива и след това е експлодирал. На земята са останали счупени прозорци и парчета от дрона.

"Това са изображения, които, честно казано, никога не съм си мислил, че ще видим в квартал в Галац", казва депутатът, добавяйки, че трябва да се инвестират усилия в отбраната. "По време на нова атака, предприета от Руската федерация срещу украински населени места, граничещи с Румъния, един от дроновете е навлязъл в румънското въздушно пространство и е дошъл над община Галац. Той е ударил асансьорната шахта на десететажна сграда, разбил се е на покрива и е експлодирал. За щастие не говорим за жертви, но има ранени и последствията е можело да бъдат много по-сериозни“, написа във Facebook Богдан Родяну, депутат от USR от Галац.

През нощта на 28 срещу 29 май Руската федерация възобнови атаките с дронове срещу цивилни и инфраструктурни цели в Украйна, в близост до речната граница с Румъния.

"Един от тези дронове е навлязъл в румънското въздушно пространство, след като е бил проследен от радари до южната част на община Галац и е паднал върху покрива на жилищна сграда, като ударът е бил последван от пожар", информира Министерството на националната отбрана.

Радарите на MApN са засекли дронове, летящи близо до румънското въздушно пространство. Два самолета F-16 от бойната служба на Въздушната полиция са излетели в 01:19 часа от 86-та авиобаза във Фетещи, подкрепени от хеликоптер IAR 330 SOCAT на румънските ВВС. Пилотите на самолета са имали разрешение да атакуват цели по време на тревогата.

НАТО е уведомен

Министерството на външните работи квалифицира инцидента в Галац като сериозна и безотговорна ескалация от страна на Руската федерация и обяви, че Румъния ще предприеме необходимите дипломатически мерки, за да отговори на това сериозно нарушение на международното право и въздушното си пространство.

"Дрон, участвал в бомбардирането на инфраструктура в Украйна, се разби в Румъния в Галац, причинявайки пожар на покрива на жилищна сграда. Двама души бяха леко ранени и сградата беше евакуирана. Самолети и хеликоптер, принадлежащи на Министерството на националната отбрана, бяха изпратени, когато руските дронове се появиха на радара. Този инцидент представлява сериозна и безотговорна ескалация от страна на Руската федерация. Румъния ще предприеме необходимите дипломатически мерки, за да отговори на това сериозно нарушение на международното право и въздушното си пространство", обяви Министерството на външните работи в петък сутринта.

Румъния информира съюзниците и генералния секретар на НАТО за обстоятелствата и поиска мерки за ускоряване на прехвърлянето на способности за борба с дронове към Румъния.

"Руската федерация продължава да бъде държава агресор, водеща незаконна война със сериозни последици за регионалната сигурност и безопасността на своите граждани. Руската федерация носи пряка отговорност за тези сериозни и безотговорни действия. Румъния ще действа с максимална твърдост, за да увеличи международния натиск върху Руската федерация за незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня", съобщава МВнР.

To není Ukrajina, to je rumunské 🇷🇴město Galați, kde ruský dron zaútočil na činžák. Dva lidi jsou zraněni. Ty další kecy okolo a nenápadné poukazování na to, ře Rumunsko je v NATO zde ➡️https://t.co/V3GqkksPPV btw, piloti F-16 měli oprávnění k útoku pic.twitter.com/E5QS9nx3aD — Roman M🐦 (@Fbeyeee) May 29, 2026