Руското посолство у нас: Днес почитаме създателите на първата славянска азбука

Руското посолство у нас публикува поздрав по случай 24 май, но според него днес е денят на славянската писменост и култура, а не на Кирил и Методий.

Според написаното в поздравителния адрес, дейността на двавамата братя е послужила за основа на развитието на славянската, и по-специално на руската книгопис и литература.

Ето какво пишат още от посолството:

На 24 май в Русия се отбелязва Ден на славянската писменост и култура, който в България се чества като Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета, култура и славянската писменост.

Този празник е посветен на деня на паметта на Светите равноапостолни братя Кирил и Методий, славянски просветители, чиито имена са познати на всички от училище.

Те са почитани като създатели на първата славянска азбука. Тяхната подвижническа дейност преди повече от хиляда години е послужила за основа за развитието на славянската, и по-специално руската, книгопис и литература.

В съзнанието на много поколения славяни тези светци са се превърнали в символи на славянската писменост и култура.

Трайков: 24 май е празник, който носи чувство на гордост, единство и заряд

Празнично шествие в София по повод 24 май СНИМКИ

24 май е: Ден на българската азбука, просвета и култура Свързани статии

Уникалността на този празник се състои в огромната му роля както за обединяването на руското общество, така и за укрепването на връзките му със славянските народи, основани на споделени исторически и културни традиции.

Днес, повече от всякога, е важно да съхраним и предадем на новите поколения художествените съкровища на нашата страна, като внушим любов към родния език и грижовно отношение към него.

Както е казал великият руски филолог и академик Дмитрий Сергеевич Лихачов:

"Най-голямото съкровище на един народ е неговият език - езикът, на който той пише, говори и мисли. Мисли! Това трябва да се разбере задълбочено, в цялата му многозначност и значение. В крайна сметка това означава, че целият му съзнателен живот се преживява чрез родния му език."

От брифинга на официалния представител на Министерството на външните работи на Русия М.В.Захарова от 21 май 2026 година.

Важно е да се отбележи, че азбуката, създадена от Кирил и Методий, е глаголицата. А кирилицата е създадена от Климент, Наум и Ангеларий в България, за българска азбука.