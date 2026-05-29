Позицията на КУБ за "Баба Алино": Настояваме казусът да бъде разглеждан единствено на базата на факти

КУБ Корпорация излезе с официална позиция по скандала около строителството в местността “Баба Алино” край Варна, като настоя спорът да бъде разглеждан въз основа на документи, административни актове и законови процедури, а не чрез политически интерпретации и медийни внушения.

От компанията заявяват, че няма да водят публичен спор през медиите, а ще представят всички относими документи по установения от закона ред.

“Настояваме казусът да бъде разглеждан единствено на базата на факти, документи, административна хронология и издадени от компетентни органи разрешения, а не чрез внушения, политически квалификации и предварителни публични присъди", се казва в съобщението на дружеството.

Инвеститорът защитава проекта

Според КУБ Корпорация проектът Forest Club е част от дългосрочната инвестиционна стратегия на компанията във Варна и региона. От дружеството подчертават, че са вложени значителни средства, разкрити са работни места както за български, така и за украински граждани, включително за хора, потърсили убежище в България след началото на войната в Украйна.

Компанията подчертава, че е член на Камарата на строителите във Варна и притежава лиценз от най-висок клас за строителна дейност. Особено място в позицията заема спорът около статута на земите и твърденията за строителство в горски фонд. От компанията казват, че при придобиването на имотите те вече са имали изградена административна история и действащи устройствени планове.

Според компанията Общият устройствен план на Варна е одобрен още през 2015 г. – години преди инвеститорът да започне дейност в България – и е предвиждал съответните устройствени зони. “С ПУП не се узаконяват постройки, а се прилага вече приетият Общ устройствен план", посочват от дружеството.

Оспорвани документи

Оттам поставят и въпроса защо сега се оспорват документи, които са били издадени именно от общинската администрация. Компанията твърди, че години наред Община Варна е приемала и обработвала същите документи, въз основа на които са били начислявани данък сгради, такса смет и местни данъци при придобиване на имотите.

“Общината събра от нас и от всички купувачи стотици хиляди евро под формата на данъци и такси, а днес твърди, че декларирането е извършено въз основа на неверни документи, които самата тя е издала", заявяват от КУБ.

От дружеството определят подобни твърдения като “безпочвени и абсурдни". КУБ Корпорация категорично отхвърля и обвиненията за незаконна сеч в района. Според позицията им голяма част от проблемите са резултат от действия на външни лица, които са навлизали нерегламентирано в имотите.

От компанията обясняват, че изграждането на ограда около терена не е било опит за укриване на дейности, а мярка за сигурност и контрол на достъпа.

В заключение КУБ Корпорация заявява, че няма да приеме твърдения, които според нея уронват доброто име на компанията и внушават престъпно поведение. Компанията остава отворена за диалог, но само ако той се води на базата на документи и факти.

Позицията идва на фона на няколко досъдебни производства, образувани от прокуратурата по случая “Баба Алино", включително за използване на неистински документи, неверни декларации, незаконна сеч и евентуално бездействие на длъжностни лица.