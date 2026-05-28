Захарова за България: Русия не е получила официално предложение за нормализиране на отношенията

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че след формирането на новото правителство в България, от 8 май до момента няма сигнали, показващи “желанието на официална София да върне двустранния ни диалог в нормално състояние”.

“Русия не е получила официални предложения от България за нормализиране на отношенията”, каза Захарова по време на брифинг, цитираната от руските медии.

"След сформирането на ново правителство [ръководено] от бившия президент Румен Радев в България на 8 май, до момента няма сигнали, показващи желанието на официална София да върне двустранния ни диалог в нормално състояние", каза дипломатът.

"В същото време ние продължаваме да поддържаме тесен контакт с представители на патриотични, национално ориентирани сили в България, тези, които се интересуват от концепцията за руско-българско приятелство", посочи тя.

Според Захарова, за да се възобнови нормалното сътрудничество, “това се отнася за повечето страни от ЕС, не само за България, е необходимо критично да се преосмислят подходите към комуникацията с Русия и да се демонстрира способност за трезво действие, основано на национални интереси, а не на чужди, вносни или наложени под натиск".