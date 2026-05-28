IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 101

Захарова за България: Русия не е получила официално предложение за нормализиране на отношенията

Поддържаме тесен контакт с национално ориентирани сили в България, добави говорителят

28.05.2026 | 17:30 ч. 11
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че след формирането на новото правителство в България, от 8 май до момента няма сигнали, показващи “желанието на официална София да върне двустранния ни диалог в нормално състояние”.

“Русия не е получила официални предложения от България за нормализиране на отношенията”, каза Захарова по време на брифинг, цитираната от руските медии.

"След сформирането на ново правителство [ръководено] от бившия президент Румен Радев в България на 8 май, до момента няма сигнали, показващи желанието на официална София да върне двустранния ни диалог в нормално състояние", каза дипломатът. 

"В същото време ние продължаваме да поддържаме тесен контакт с представители на патриотични, национално ориентирани сили в България, тези, които се интересуват от концепцията за руско-българско приятелство", посочи тя.

Свързани статии

Според Захарова, за да се възобнови нормалното сътрудничество, “това се отнася за повечето страни от ЕС, не само за България, е необходимо критично да се преосмислят подходите към комуникацията с Русия и да се демонстрира способност за трезво действие, основано на национални интереси, а не на чужди, вносни или наложени под натиск". 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Мария Захарова външно министрство Русия България отношения
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem