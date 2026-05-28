Достоен за "Дарвин": Мечка разкъса ръката на шеф в БФС в Румъния ВИДЕО

В сряда български турист е бил ухапан от мечка, докато е бил в района на язовир Видрару, съобщават от Digi24.

Пострадалият мъж е отишъл в близкия жандармерийски участък, където полицаите са извикали линейка.

"Квалифициран екип за първа помощ на SMURD е бил помолен да се намеси в района на язовир Видрару, за да окаже медицинска помощ на чуждестранен турист, който според първоначалната информация е бил ухапан по ръката от мечка", информира ISU Argeş.

Представители на ISU съобщиха за News.ro, че туристът е в съзнание и е комуникативен.

Властите в Арджеш са изпратили съобщение Ro-Alert относно наличието на опасно животно в района.

Инцидентът е заснет на видео и кадрите вече обикалят румънските телевизии и световните агенции

На записите, направени както от свидетел в автомобил зад българите, така и от самите туристи, се вижда как групата се забавлява, докато подава храна на мечка с малко мече край пътя. В един момент обаче животното внезапно се втурва към прозореца на колата и напада 46-годишния мъж.

Пострадалият е Георги Бижев от Горна Оряховица, председател на Спортно-техническата комисия към Зоналния съвет на БФС във Велико Търново.

При атаката мечката ухапала мъжа по лявата ръка. По първоначална информация той е успял да предпази лицето си с ръка от ноктите на хищника. Вследствие на нападението ръката му е била тежко разкъсана. Наложила се е спешна операция, а към момента крайникът е гипсиран. Предстои лекарите да установят какви са трайните поражения.