IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 36

Достоен за "Дарвин": Мечка разкъса ръката на шеф в БФС в Румъния ВИДЕО

Той се опитал да храни животното, което имало малко мече

28.05.2026 | 09:31 ч. 15
Достоен за "Дарвин": Мечка разкъса ръката на шеф в БФС в Румъния ВИДЕО

В сряда български турист е бил ухапан от мечка, докато е бил в района на язовир Видрару, съобщават от Digi24.

Пострадалият мъж е отишъл в близкия жандармерийски участък, където полицаите са извикали линейка.

"Квалифициран екип за първа помощ на SMURD е бил помолен да се намеси в района на язовир Видрару, за да окаже медицинска помощ на чуждестранен турист, който според първоначалната информация е бил ухапан по ръката от мечка", информира ISU Argeş.

Представители на ISU съобщиха за News.ro, че туристът е в съзнание и е комуникативен.

Властите в Арджеш са изпратили съобщение Ro-Alert относно наличието на опасно животно в района.

Свързани статии

Инцидентът е заснет на видео и кадрите вече обикалят румънските телевизии и световните агенции

На записите, направени както от свидетел в автомобил зад българите, така и от самите туристи, се вижда как групата се забавлява, докато подава храна на мечка с малко мече край пътя. В един момент обаче животното внезапно се втурва към прозореца на колата и напада 46-годишния мъж.

Пострадалият е Георги Бижев от Горна Оряховица, председател на Спортно-техническата комисия към Зоналния съвет на БФС във Велико Търново.

При атаката мечката ухапала мъжа по лявата ръка. По първоначална информация той е успял да предпази лицето си с ръка от ноктите на хищника. Вследствие на нападението ръката му е била тежко разкъсана. Наложила се е спешна операция, а към момента крайникът е гипсиран. Предстои лекарите да установят какви са трайните поражения.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

мечка българин Румъния нападение
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem