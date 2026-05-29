Радев: Нямаме "да" за визите за САЩ, няма "да" и за US военните самолети у нас ВИДЕО

Премиерът Румен Радев заяви, че засега няма отговор от САЩ за визите за българи. Но загатна, че може да има реципрочно отношение и от наша страна.

"До момента няма положителен отговор за визите за САЩ, но и ние не можем да отговорим положително за престоя за военните самолети у нас. Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние също така имаме нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летището в София. Затова днес ще приемем решение на МС, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация", каза Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

Радев съобщи, че ЕК започва процедура по прекомерен бюджетен дефицит на България - доста над 3%. Това ще стане ясно от доклад, който ще излезе на 3 юни.

"Това означава, че от началото на юни ще сме под регулярен мониторинг и ограничителни мерки, възможни са и санкции. Дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, а не както лъжеха, за да влезем в еврозоната. Тази се очаква да е още по-голям, така че балонът се спука", каза премиерът.

"Предишните управляващи са се учели за финансисти на наш гръб, вземали са в аванс данъци, декапитализирали са държавни дружества, надули са разходите с обществени поръчки с високи цени и са грабели. Ние ще търсим отговорност за кражбите", категоричен беше Радев.