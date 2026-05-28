В случай на война с НАТО, Русия би загубила за 10 дни?

Анализатори на The Times са моделирали възможен сценарий на руско нахлуване в Литва и са стигнали до заключението, че широкото използване на съвременни дронове, оборудвани с изкуствен интелект, би могло радикално да промени хода на войната в полза на НАТО.

Нападение срещу Литва

Статията описва два възможни сценария. Първият предполага, че след политически кризи в Европа и отслабване на западното единство, Русия започва мащабна офанзива срещу Литва от няколко посоки едновременно.

Според този сценарий руските войски напредват през Източна Латвия, атакуват от Беларус към Вилнюс и напредват от Калининградска област. В резултат на това до петия ден от боевете литовската столица е почти обкръжена.

Междувременно съюзниците от НАТО се колебаят да отговорят, а Русия заплашва да използва ядрени оръжия, за да задържи завзетите територии.

Във втория сценарий обаче ситуацията се променя драстично благодарение на използването на камикадзе дронове HX-2 на Helsing. Литовските и германските сили разполагат с по 12 хиляди от тези дронове, което води до фактически провал на първата вълна от руската офанзива.

Както отбелязва изданието, HX-2 има обхват от около 96 км, висока скорост на атака и е способен да носи бойни глави за унищожаване на бронирани машини.

Дронове с ИИ

Основното предимство на тези дронове се твърди, че е система за насочване, базирана на изкуствен интелект, която им позволява да поразяват цели, дори когато системите за електронна война се използват активно.

В статията се подчертава, че подобни дронове се използват на фронтовата линия в Украйна от близо година. Първоначално ефективността на дроновете е била ниска поради руското заглушаване на сигнала, но анализаторите сега оценяват процента на попадение на 60–80%.

Във военна симулация, където силите на НАТО са били оборудвани с голям брой такива дронове, руските войски са понесли значителни загуби. Над една трета от руските сили са били унищожени през първите десет дни на боевете.

"Повечето страни на фронтовата линия биха могли да развият способности за възпиране и, ако е необходимо, поражение на поне три руски армии на първа линия в рамките на една до две седмици“, каза Грег Мелчър, бивш директор на операциите във Военноморския департамент на Пентагона.

Полският външен министър Радослав Шикорски заяви, че към този момент Русия няма капацитет да започне мащабна военна офанзива срещу страните от НАТО.

В момента Северноатлантическият алианс подготвя основна реформа на командната си структура на източния си фланг. Целта на новата военна структура е да се увеличи максимално скоростта на реакция и бързото разполагане на съюзническите сили в Латвия и Естония в случай на пряка заплаха от Русия.

САЩ планират значително да намалят военния си принос към НАТО, като намалят предоставянето на ключови ресурси и оборудване. Вашингтон на практика призовава европейските си съюзници да поемат по-голям дял от отбранителната тежест по-скоро. Тези нови подходи вече предизвикаха дебат сред партньорите от алианса.