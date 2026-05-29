BGONAIR Live Новини Днес | 49

МВнР: България категорично осъжда инцидента с руски въоръжен дрон в Галац

Недопустими са подобни безотговорни действия, които застрашават европейската сигурност

29.05.2026 | 12:28 ч. 16
Снимка: архив, БГНЕС

България категорично осъжда инцидента, станал рано тази сутрин в Галац, Румъния, причинен от руски въоръжен дрон. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа „Екс“. 

Подобни безотговорни действия, които застрашават европейската сигурност, са недопустими. България изразява пълната си солидарност с Румъния, допълват от външното министерство. 

Руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния и се е разбил на покрива на жилищен блок в югоизточния град Галац, което е предизвикало пожар, съобщи тази сутрин в изявление румънското министерство на националната отбрана, цитирано от Ройтерс. Дронът е ударил жилищна сграда в града, като според румънската радиостанция Pro Lider FM сградата, където е паднал дронът, е претърпяла сериозни щети, а двама души са получили леки наранявания, припомня БТА.

 

 

Министерство на външните работи русски дрон Галац Румъния
