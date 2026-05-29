МВнР: България категорично осъжда инцидента с руски въоръжен дрон в Галац

България категорично осъжда инцидента, станал рано тази сутрин в Галац, Румъния, причинен от руски въоръжен дрон. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа „Екс“.

Подобни безотговорни действия, които застрашават европейската сигурност, са недопустими. България изразява пълната си солидарност с Румъния, допълват от външното министерство.

Руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния и се е разбил на покрива на жилищен блок в югоизточния град Галац, което е предизвикало пожар, съобщи тази сутрин в изявление румънското министерство на националната отбрана, цитирано от Ройтерс. Дронът е ударил жилищна сграда в града, като според румънската радиостанция Pro Lider FM сградата, където е паднал дронът, е претърпяла сериозни щети, а двама души са получили леки наранявания, припомня БТА.

Bulgaria strongly condemns the incident in Galati early this morning caused by Russian armed drone. Such irresponsible acts endangering European security are unacceptable. Bulgaria stands in full solidarity with Romania. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) May 29, 2026