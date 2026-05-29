Приеха на второ четене създаването на нова Антикорупционна комисия

Парламентът прие окончателно на второ четене Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. В едномесечен срок от влизането му в сила следва да бъде избран съставът на новата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), като един член се избира от Народното събрание, един се назначава от президента и по един член се избира от Върховния касационен съд, от Върховния административен съд и от Висшия адвокатски съвет.

Председателят на Комисията за противодействие на корупцията се определя чрез жребий измежду избраните, съответно назначените, членове. Председателят и членовете на КПК встъпват в длъжност едновременно от датата на попълването на състава ѝ. В случай че някой от компетентните органи не избере, съответно не назначи, член на Комисията от своята квота, съставът ѝ се конституира, ако има избрани, съответно назначени, не по-малко от трима членове, приеха депутатите.

До три месеца от встъпването в длъжност на новата Комисия за противодействие на корупцията дейностите по противодействие, разкриване, разследване и превенция на корупционни престъпления и анализ на декларации за имущество и интереси на лицата, заемащи публични длъжности, и по установяване на конфликт на интереси на такива лица се осъществяват по досегашния ред от съответните компетентни органи.

След изтичане на този срок заварените служебни правоотношения на държавните служители в дирекция "Превенцияна корупцията“, дирекция „Публичен регистър“ и дирекция „Конфликт на интереси“ в Сметната палата не се прекратяват, а преминават в служебни правоотношения на държавни служители в Комисията за противодействие на корупцията съгласно Закона за държавния служител.

До изграждането на самостоятелни оперативно-издирвателни звена в Комисията за противодействие на корупцията Министерството на вътрешните работи (МВР) осъществява оперативно-издирвателната дейност по този закон чрез гласни и негласни методи и средства при условия и по ред, определени с този закон и със Закона за МВР.

До шест месеца от създаването на самостоятелни оперативно-издирвателни звена в Комисията за противодействие на корупцията Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) на МВР предава на КПК всички действащи дела на оперативен отчет, водени в ГДБОП и свързани с противодействие на корупцията.

До два месеца от встъпването в длъжност на новата антикорупционна комисия всички автоматизирани и неавтоматизирани информационни фондове, създадени, поддържани и използвани от Сметната палата, преминават в КПК. Комисията за противодействие на корупцията изгражда единната система за електронни декларации в срок 18 месеца от влизането в сила на настоящия закон, приеха депутатите.

На 28 януари т.г. предишният парламент прие окончателно на второ четене законопроекта за изменение на Закона за Сметната палата, с който беше закрита Комисията за противодействие на корупцията и функциите ѝ се прехвърлиха на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) на МВР и на Сметната палата.

Сега с приетия Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, се създава нов антикорупционен орган, на който до шест месеца Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) трябва да предаде архивните дела на оперативен отчет, свързани с противодействие на корупцията, както и останалите бази данни в ДАНС, съдържащи информация относно тези дела.