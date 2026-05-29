Ейса "Гришо" Гонсалес мечтае да се снима в романтична комедия

Ейса Гонсалес призна, че иска да участва в романтична комедия. 36-годишната мексиканска певица и актриса никога не е имала възможността да участва точно в такъв тип филм.

Тя се наслаждава на доста успешна кариера в Холивуд, като е участвала в хитовите "Baby Driver", "Alita: Battle Angel", "Bloodshot" и "Ambulance", но не е успала да получи роля в романтична комедия.

"Никога не съм правила романтична комедия, а аз съм безнадежден романтик и винаги съм искала. Моите приятелки винаги изтъкват, че съм в тези филми с такива актьори като Джейк Джилънхол и Хенри Кавил, и никога не съм успяла да ги целуна", обясни тя пред "The Hollywood Reporter".

